DOCUMENT Notificarea ANAF care a revoltat contabilii: Ce le cere Fiscul firmelor și ce spun experții

O solicitare trimisă recent de ANAF, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, a stârnit controverse în rândul contabililor și antreprenorilor români. Fiscul a cerut mai multor contribuabili completarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, a unui document privind cheltuielile realizate în perioada 2020–2024, dar contabilii au atras atenția că solicitarea nu are un temei legal. StartupCafe.ro a stat de vorbă cu doi experți pentru a vedea ce implicații are această notificare și cum ar trebui să reacționeze firmele vizate.

Potrivit Valentinei Saygo, economist, contabil și antreprenor, notificarea a fost transmisă în special firmelor încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, fără a fi însoțită de o justificare legală clară.

„Din ce am văzut și ce s-a postat aseară pe grupurile de contabili, pare că ar fi vorba despre contribuabilii mijlocii. Pentru contribuabilii mijlocii, de la mai multe județe, înțeleg că s-a primit acest mesaj în SPV”, a spus Valentina Saygo, managing partner la Ask for Accounting și președinte al Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR).

Potrivit ei, cei care nu dau curs unor astfel de solicitări din partea Fiscului riscă „amenzi considerabile”, de mii de lei, în funcție de categoria de contribuabili în care se încadrează.

Totuși, una dintre principalele nemulțumiri exprimate de specialiști, în legătură cu solicitările recente ale ANAF, vizează faptul că informațiile cerute există deja în baza de date a Fiscului.

La rândul său, Robert Șova, vicepreședinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), a precizat că nu este clar care au fost criteriile pe baza cărora ANAF a selectat contribuabilii vizați de notificările recente.

„ Nu am reușit, din ce am discutat cu colegii noștri, să găsim un pattern (trad. tipar) al modului în care s-a făcut selecția, sunt cam multe sectoare de activitate, și contribuabili mai mici, și contribuabili mai mari. Cred că, cel mai probabil, ANAF va veni cu o clarificare ”, a declarat Robert Șova pentru StartupCafe.ro.

Primele semnale legate de solicitările transmise de ANAF au apărut miercuri, potrivit celor doi experți. Deși specialiștii din domeniul fiscal nu cunosc cu exactitate scopul solicitărilor recente transmise de Fisc, datele cerute sugerează că ar putea fi vorba despre o posibilă optimizare fiscală, în contextul deficitului bugetar excesiv, conform lui Robert Șova.

Structura informațiilor solicitate de ANAF, care include detalii despre cheltuieli cu servicii, chirii, redevențe și plăți către entități afiliate și neafiliate, sugerează, cel puțin la o primă analiză, că scopul acestor solicitări este identificarea zonelor de risc fiscal, „unde s-ar putea face optimizări fiscale”, conform lui Robert Șova.

ANAF le solicită contribuabililor să răspundă la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prin SPV. Termenul limită scurt a stârnit îngrijorare în rândul firmelor și al contabililor, care consideră că este insuficient pentru a colecta și structura informațiile cerute, mai ales în contextul în care o parte dintre angajați sunt în concediu.

La rândul său, Valentina Saygo atrage atenția asupra dezechilibrului dintre obligațiile impuse contabililor și ritmul de răspuns al autorităților fiscale.

Robert Șova consideră că este necesar un dialog deschis cu autoritățile fiscale pentru a înțelege pe deplin obiectivele demersului și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu, atât din perspectiva statului, cât și a antreprenorilor.

Principalul obiectiv, consideră Șova, este menținerea unei poveri fiscale stabile, evitând majorări care să afecteze contribuabilii corecți. Astfel, soluțiile adoptate pentru combaterea evaziunii și a optimizărilor fiscale agresive trebuie să fie bine gândite și implementate cu dialog și responsabilitate.

Valentina Saygo, expert contabil și reprezentant al Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR), le recomandă contribuabililor vizați de notificările ANAF să răspundă la ele, chiar dacă demersul autorității pare lipsit de justificare, după cum susține ea.

Deși digitalizarea fiscală ar fi trebuit să simplifice sarcinile administrative ale contribuabililor, în practică, nimic nu a fost eliminat din obligațiile declarative, atrage atenția Valentina Saygo.

„Nu s-a scos nimic. Știți că avem inclusiv în legislație prevăzut, încă de pe vremea lui Cioloș, o ordonanță de debirocratizare care preia principiile de la OCDE, unde ni se zice clar: one in, one out. Adică a intrat o obligație declarativă, se scoate alta. Dar, dacă vedeți, nouă nu ni s-a scos nimic, chiar de când a început digitalizarea. Depunem în continuare declarațiile pe care le depuneam înainte de e-uri și de SAF-T. Acum depunem și e-urile și SAF-T”, a spus ea.