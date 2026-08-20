Rabla 2026: Importatorii de motociclete cer încă 45 milioane lei și o nouă sesiune. Bugetul inițial s-a terminat în 9 minute

Importatorii și distribuitorii de motociclete cer Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) să suplimenteze cu 45 milioane lei bugetul Rabla 2026 destinat segmentului moto și să organizeze o nouă sesiune de înscriere în acest an. Solicitarea vine după ce bugetul inițial de 15 milioane lei s-a epuizat în numai 9 minute, susține asociația de profil.

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) susține că banii ar putea fi redistribuiți din liniile programului Rabla care au o execuție bugetară mai lentă, fără să fie necesară o alocare suplimentară de la bugetul de stat.

În prima sesiune Rabla 2026, deschisă pe 20 iulie, pentru motociclete au fost disponibile 15 milioane lei. Potrivit asociației, fondurile s-au epuizat până la ora 10:09, după depunerea a 1.293 de dosare, iar peste o mie de persoane care aveau documentele pregătite nu au mai reușit să intre în program.

AIDMM compară situația cu anul 2025, când aproximativ 60 milioane lei din cele 200 milioane lei alocate programului Rabla ar fi fost absorbite de segmentul moto. Bugetul destinat motocicletelor în prima sesiune din acest an a fost astfel de patru ori mai mic, potrivit organizației.

Importatorii spun că au peste 30 milioane EUR blocate în stocuri

Asociația atrage atenția și asupra impactului asupra firmelor din industria moto.

Importatorii ar avea în prezent peste 30 milioane EUR blocate în stocuri și costuri cu dobânzile, fără a include cheltuielile de depozitare, potrivit reprezentantului AIDMM, Ivan Andrei Sebastian.

Situația ar fi legată inclusiv de calendarul programului Rabla din 2025. Atunci, sesiunea s-a deschis pe 30 septembrie, iar bugetul destinat segmentului moto s-a terminat în 13 minute.

Pentru a putea livra motocicletele până la sfârșitul anului, importatorii au comandat în avans stocuri mari, în condițiile în care termenele de producție și transport pot depăși șase luni, explică organizația.

În 2026, firmele s-ar fi găsit însă cu stocuri ridicate într-un context de consum în scădere, costuri mari de finanțare și un buget Rabla de numai 15 milioane lei pentru motociclete.

„Aceleași stocuri stau blocate în depozite, cu capital imobilizat și dobânzi care curg, iar programul care a generat această situație are un buget epuizat în nouă minute. Nu este doar o problemă de piață, este o problemă de predictibilitate a politicii publice”, spune reprezentantul AIDMM.

Ce valoare au ecotichetele Rabla pentru motociclete

Pentru segmentul moto, ecotichetul este de:

10.000 lei pentru motociclete cu motorizare termică;

pentru motociclete cu motorizare termică; 15.000 lei pentru motociclete electrice.

AIDMM argumentează că valoarea mai redusă a voucherelor permite casarea unui număr mai mare de vehicule vechi pentru aceeași sumă cheltuită prin program.

Asociația invocă și evoluția pieței. Conform datelor RAR citate de AIDMM, numărul vehiculelor moto înmatriculate a crescut cu 54% în primele cinci luni din 2026, de la 3.444 de unități în ianuarie-mai 2025 la 5.326 de unități în aceeași perioadă din acest an.

AIDMM cere redistribuirea a încă 45 milioane lei

Organizația solicită concret transferarea către segmentul moto a încă 45 milioane lei din liniile programului Rabla unde banii sunt utilizați mai lent.

Potrivit AIDMM, o asemenea redistribuire nu ar afecta cumpărătorii de autoturisme și ar readuce bugetul disponibil pentru motociclete la un nivel apropiat celui utilizat în 2025. Asociația amintește că și anul trecut fondurile au fost suplimentate și redistribuite după epuizarea rapidă a bugetului inițial.

„Avem, pe de o parte, peste o mie de cetățeni cu dosare gata depuse care așteaptă, și pe de altă parte, importatori cu depozitele pline, care au investit cu bună-credință în capacitatea de livrare cerută chiar de calendarul programului. Între cele două stă o singură decizie administrativă”, afirmă Ivan Andrei Sebastian.

Potrivit comunicatului AIDMM, AFM a anunțat o nouă sesiune Rabla 2026 pentru 25 august, când ar urma să fie deblocate sumele aferente ecotichetelor care nu au fost emise.