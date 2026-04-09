Programul Băncii Transilvania de Paște 2026

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a anunțat programul unităților sale pentru perioada Paștelui Ortodox 2026, precum și alternativele BT de banking non-stop.

Programul BT de Paști: 10 – 13 aprilie 2026

  • 10 aprilie, orele 12:00 – 18:00 – sunt deschise unitățile BT din centrele comerciale.
  • 11 aprilie – program normal în toate unitățile din centrele comerciale.
  • 12 aprilie – zi liberă.
  • 13 aprilie, 12:00 – 18:00 – sunt deschise unitățile BT din centrele comerciale.

Programul poate diferi în funcție de programul fiecărui centru comercial, motiv pentru care este recomandată verificarea înainte de vizită. Se pot face și programări online.

Ce pot face rapid clienții la bancomatele BT Express Plus

Chiar dacă unele unități sunt închise, multe dintre operațiunile de zi cu zi pot fi rezolvate în câteva minute la bancomatele BT Express Plus:

  • Consultarea soldului
  • Depuneri și retrageri de numerar
  • Schimb valutar
  • Activarea cardului și administrarea PIN-ului

Disponibile non-stop, sunt soluția pentru situațiile în care ai nevoie de ceva pe loc.

Preferi bankingul la distanță?

Cele mai multe operațiuni le poți face prin telefon sau laptop/calculator:

Ai nevoie de ajutor? Human Banking & AI, împreună cu tine

Echipa BT este disponibilă:

BT Contact Center & Customer Care: 0264 308 028, contact@bancatransilvania.ro

Opțiunile bazate pe inteligență artificială pot ajuta oricând:

  • AI Search pe site-ul BT: informații instant.
  • Chat BT, asistentul virtual din aplicația BT Pay, ajută cu informații despre produse, servicii și pașii necesari pentru diverse operațiuni.

