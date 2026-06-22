Hyundai vrea să cumpere participaţia SoftBank în compania de roboți Boston Dynamics, pentru 325 milioane dolari

Grupul sud-coreean Hyundai Motor vrea să cumpere participaţia de 9,65% pe care SoftBank o mai deţine în compania americană de robotică Boston Dynamics, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 325 milioane dolari, potrivit publicaţiei sud-coreene Maeil Business Newspaper, citată de Reuters.

Dacă tranzacţia va fi aprobată, Boston Dynamics va deveni o filială deţinută integral de Hyundai, conform News.ro.

Conform informaţiilor publicate de ziar, conducerea Hyundai Motor urmează să convoace pe 22 iunie o şedinţă a consiliului de administraţie pentru aprobarea achiziţiei.

Surse din industrie citate de publicaţie susţin că SoftBank şi-a exprimat intenţia de a exercita dreptul contractual de a vinde participaţia rămasă către Hyundai, în baza unei opţiuni negociate în momentul în care grupul japonez a cedat controlul asupra companiei de robotică.

Reprezentanţii Hyundai şi SoftBank nu au comentat deocamdată informaţiile.

În prezent, grupul Hyundai controlează deja peste 90% din Boston Dynamics prin intermediul mai multor entităţi, inclusiv Hyundai Motor, Kia, Hyundai Mobis, Hyundai Glovis şi preşedintele executiv al grupului, Euisun Chung.

Boston Dynamics este una dintre cele mai cunoscute companii de robotică din lume, devenită celebră pentru roboţii săi avansaţi capabili să alerge, să urce scări, să transporte greutăţi şi să execute mişcări complexe.

Printre cele mai cunoscute produse ale companiei se numără robotul patruped Spot şi robotul umanoid Atlas, folosite atât în cercetare, cât şi în aplicaţii industriale şi comerciale.

Hyundai a preluat controlul Boston Dynamics de la SoftBank în 2021, într-o tranzacţie care a evaluat compania americană la aproximativ 1,1 miliarde dolari.

Achiziţia integrală ar consolida strategia Hyundai de dezvoltare în domeniul roboticii, automatizării şi inteligenţei artificiale, sectoare considerate esenţiale pentru viitoarele generaţii de vehicule şi pentru transformarea grupului într-un furnizor de soluţii de mobilitate şi tehnologie avansată.