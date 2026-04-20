Președintele Nicușor Dan exclude revenirea la TVA de 19%: „Este parte din bugetul pe 2026”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că nu ia în calcul revenirea la cota standard de TVA de 19%, în condițiile în care aceasta este în prezent de 21%.

Președintele a fost întrebat dacă, în eventualitatea schimbării lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, ar discuta cu un nou premier despre reducerea cotei de TVA de la 21% la 19%. 

„Ați spus un scenariu. Legat de TVA, este parte din bugetul pe 2026 și nu este în discuție o modificare a bugetului pe 2026”, a spus Nicușor Dan, precizând că exclude o revenire la o cotă standard de TVA de 19%.

Amintim că PSD decide astăzi dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. 

În campania pentru alegerile prezidențiale, Nicușor Dan și-a asumat că nu va crește cota standard de TVA. Ulterior, taxa pe valoare adăugată a fost majorată de la 19% la 21%, prin Legea 141/2025, începând cu 1 august 2025, ca parte a primului pachet de măsuri fiscale. De asemenea, TVA la alimente și sectorul HoReCa a crescut de la 9% la 11% și de la 5% la 11% pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, biletele la muzee, livrarea de lemn de foc și livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori.

