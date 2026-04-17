Controale ANAF: „Toți sunt supărați de ce i-am prins acum”. Zeci de mii de persoane cu venituri nedeclarate din Airbnb într-un singur județ

ANAF a luat în vizor românii care bani din închirieri pe platforme precum Airbnb și Booking, după ce a identificat, la nivelul unui singur județ, aproximativ 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din astfel de activități, a declarat președintele Fiscului, Adrian Nica.

El a precizat că ANAF are acces datele din platformele de închiriere Airbnb și Booking.

„În ultima perioadă avem acces la tot ceea ce înseamnă Airbnb, Booking. Toți sunt supărați de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani. O să avem o campanie în sensul ăsta”, a anunțat Nica la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Șeful ANAF a mai spus că la nivelul unui singur județ, într-un singur an, ANAF a identificat în jur de 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din Airbnb.