Înșelătorie în numele ANAF: „Inspectorii Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare”

Continuă tentativele de fraudă prin apeluri telefonice (vishing), în care persoane necunoscute se prezintă drept inspectori antifraudă pentru a obține date personale și bancare, avertizează ANAF.

Escrocii utilizează nume și date publice de pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției.

„Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă NU solicită telefonic date personale sau financiar-bancare”, spune ANAF.

ANAF recomandă contribuabililor care primesc astfel de apeluri să acceseze formularul unic de contact, disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic, pentru transmiterea datelor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, sau caracteristici ale vocii apelantului care se recomandă a fi reprezentat al Fiscului.

Datele identificate și indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calității oficiale.