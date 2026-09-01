Patroni HoReCa: RetuRO este „total nefuncțional”

Compania RetuRO, care operează sistemul de garanție-returnare (SGR) a sticlelor din circuitul comercial, „este total nefuncțional”, au reclamat reprezentanți ai Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), marți, într-o conferință.

„Vorbim inclusiv despre RetuRO (...) Este ceva nefuncțional, total nefuncțional (...) Ei nu au logistica necesară pentru a funcționa corect și sunt locații care nu au spații de depozitare”, a reclamat Marius Bănică, patron de restaurant din Craiova și vicepreședinte FPIOR.

Corina Macri, care are afaceri HoReCa la Timișoara, consideră că RetuRO ar fi transformat un sistem de reciclare eficient în trecut, într-un sistem„ total nefuncțional”.

„Au transformat un sistem eficient înainte, acum într-un sistem total nefuncțional, pentru că nu au capacitate de a prelua produsele. Noi suntem foarte mari consumatori de produse reciclabile- sticle din stică, sticle din plastic. Ei nu au capacitatea să le ia. Să vedeți cum ne chinuim toți, la nivel mare, gândiți-vă că sunt sticle, maculatură pe care nu are cine să ți le ia. Și cauți resurse, pentru că nu ai voie să contactezi firme, trebuie să aștepți RetuRO, care RetuRO nu are nicio treabă cu tine. Și atunci sunt pierderi foarte mari pentru economie”, a spus Macri, vicepreședintă a FPIOR.

Ea a mai explicat că înainte de introducerea sistemului de garanție-returnare, restaurantele lucrau cu diverse firme de reciclare, care preluau ambalajele și mai și plăteau firmele HoReCa.

„Înainte nu era așa. Aveai firme specializate, cărora le trimiteai și veneau și ți le luau și mai primeai și bani. Era exact cum știam să lucrăm cu produsele reciclabile”, a spus ea.

Macri susține că în prezent, deși există o garanție de 50 de bani pe stică, restaurantele nu obțin nimic din sistemul actual SGR.

„Noi nu primim nimic, dimpotrivă suntem penalizați, că se rupe sacul, că nu am dat cum au vrut ei, că ne lasă acolo produsele”, a declarat Corina Macri.