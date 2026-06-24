FOTO-VIDEO Pariul României împotriva dronelor: tunul de 35 mm

Rheinmetall a revenit miercuri cu noi detalii despre componenta de apărare antiaeriană inclusă în contractul de aproximativ 5,7 miliarde euro semnat cu România prin instrumentul european SAFE. Dacă în comunicatul din 2 iunie compania germană anunța doar că va furniza vehicule Lynx, sisteme Skyranger, muniții și nave militare, documentul publicat acum precizează că România va primi 24 de sisteme Skyranger 35, șapte sisteme Skynex și două sisteme navale Millennium.

Dincolo de diferențele dintre aceste sisteme, există un element comun care atrage atenția: toate sunt construite în jurul tunului automat de 35 mm și al muniției specializate pentru combaterea dronelor și a altor amenințări aeriene de mici dimensiuni.

Elementul comun al acestor sisteme pare să sugereze că România mizează pe continuitate în dezvoltarea apărării anti-dronă și pe lecțiile desprinse din războiul din Ucraina, subliniate în repetate rânduri și de Rheinmetall.

Contractul de 5,7 miliarde euro și noile detalii publicate de Rheinmetall

La începutul lunii iunie, Rheinmetall anunța semnarea unui pachet de contracte în valoare de aproximativ 5,7 miliarde euro cu România, descris de companie drept cel mai mare contract extern din istoria sa recentă.

Pachetul include 298 de vehicule de luptă Lynx KF41, sisteme de apărare aeriană, muniții și două nave de patrulare offshore (OPV), precum și servicii logistice, instruire și sprijin operațional.

Tot atunci, compania anunța că intenționează să extindă capacitățile industriale existente în România, să realizeze transfer de tehnologie și să integreze peste 200 de furnizori locali în lanțul de aprovizionare, o parte importantă a valorii adăugate urmând să fie generată în România.

Comunicatul publicat miercuri intră în detalii suplimentare privind componenta de apărare aeriană și precizează că România va primi 24 de sisteme Skyranger 35, șapte sisteme Skynex și două sisteme Millennium destinate navelor.

Skyranger 35 este varianta mobilă, integrată pe șasiul Lynx KF41.

Skynex este destinat protecției unor zone și obiective, iar Millennium reprezintă componenta navală a aceleiași familii de produse.

Privite separat, par sisteme diferite. Privite împreună, toate gravitează în jurul aceleiași idei: utilizarea tunului automat de 35 mm și a muniției programabile pentru interceptarea dronelor, a munițiilor rătăcitoare și a altor amenințări aeriene moderne.

De la Gepard la Skyranger: aceeași tradiție tehnologică

Legătura cu Armata Română este mai veche decât pare la prima vedere.

Primele sisteme Gepard au intrat în dotarea armatei române în 2004, în urma unui acord încheiat cu Germania la sfârșitul anilor '90. Deși Gepard nu este un produs Rheinmetall, sistemul utilizează tunuri de 35 mm dezvoltate de Oerlikon, companie elvețiană care a fost preluată ulterior și integrată în actuala divizie Rheinmetall Air Defence.

Astfel, noile Skyranger 35, Skynex și Millennium nu sunt urmașii direcți ai Gepardului ca platforme militare, însă fac parte din aceeași familie tehnologică bazată pe tunul antiaerian de 35 mm.

Practic, România nu renunță la conceptul care a stat la baza Gepardului, ci îl transferă către o generație nouă de sisteme proiectate pentru provocările actuale ale câmpului de luptă.

Această continuitate este vizibilă și la nivel industrial. Rheinmetall Air Defence este succesoarea fostei Oerlikon Air Defence, iar multe dintre produsele actuale ale companiei păstrează moștenirea tehnologică a sistemelor antiaeriene elvețiene dezvoltate în ultimele decenii.

Lecția din Ucraina: dronele nu sunt combătute doar cu rachete

Interesul pentru această categorie de arme a crescut semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina.

Sistemele Gepard furnizate Ucrainei s-au remarcat în combaterea dronelor și a rachetelor de croazieră, devenind unul dintre exemplele frecvent invocate în discuțiile despre apărarea antiaeriană de proximitate. Rheinmetall a făcut referire în repetate rânduri la rezultatele obținute de aceste sisteme în Ucraina, inclusiv în comunicările sale privind programele de apărare antiaeriană.

Experiența de pe front a arătat că utilizarea exclusivă a rachetelor pentru interceptarea unor drone relativ ieftine poate genera costuri disproporționate.

În acest context, tunurile automate și muniția programabilă au revenit în atenția armatelor occidentale, deoarece permit angajarea unor ținte aeriene la costuri mult mai reduse.

Aceasta este și filosofia pe care se bazează familia de sisteme Skyranger, Skynex și Millennium. Toate folosesc tehnologia de 35 mm dezvoltată de Rheinmetall Air Defence și muniția AHEAD, concepută pentru a crea un nor de subproiectile în calea țintei.

Tunuri, bruiaj și drone interceptoare

Tunul de 35 mm nu este însă singura soluție împotriva dronelor.

La nivel european și NATO sunt dezvoltate simultan sisteme de război electronic, tehnologii de bruiaj, drone interceptoare, senzori specializați și arme cu energie dirijată. Noua generație de apărare anti-dronă este construită în mai multe straturi, fiecare tehnologie fiind destinată unui anumit tip de amenințare.

Din această perspectivă, sistemele Rheinmetall reprezintă una dintre componentele viitoarei arhitecturi de apărare, nu întreaga strategie anti-dronă.

România urmărește la rândul său dezvoltarea unor capabilități complementare pentru detectarea și neutralizarea dronelor, într-un context în care amenințările aeriene de mici dimensiuni au devenit una dintre principalele provocări de securitate pentru statele NATO aflate pe flancul estic.

Miza din spatele contractului

Valoarea contractului și numărul sistemelor comandate atrag atenția în mod firesc. Totuși, detaliile publicate acum de Rheinmetall permit observarea unei direcții mai ample.

După două decenii de operare a sistemelor Gepard și după lecțiile oferite de războiul din Ucraina, România pare să acorde un rol important unei tehnologii care, deși are o istorie de zeci de ani, și-a demonstrat din nou relevanța pe câmpul de luptă modern: tunul automat de 35 mm.

Nu este singura soluție împotriva dronelor și nici nu va funcționa singur. Însă faptul că Skyranger 35, Skynex și Millennium au la bază aceeași tehnologie sugerează că această categorie de armament va ocupa un loc important în viitorul sistem de apărare anti-dronă al României.















































