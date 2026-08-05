[P] Comunicat de presă – Începerea proiectului – TITLUL APELULUI: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Titlul proiectului: Sistem de stocare la nivelul societății PETROL & CONSTRUCT SPECIALIST (Cod SMIS: 340546)

Berceni, 4 august 2026

Valoarea totală a proiectului este de 3.732.542,58 lei, inclusiv TVA, respectiv 3.136.590,40 lei fără TVA. Din valoarea totală a proiectului:

Finanțarea nerambursabilă maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 855.940,80 lei; Contribuția totală asigurată de beneficiar, inclusiv TVA și cheltuieli neeligibile, este de 2.876.601,78 lei.

PETROL & CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L. anunță începerea implementării proiectului „Sistem de stocare la nivelul societății PETROL & CONSTRUCT SPECIALIST”, cod SMIS 340546, în baza Contractului de finanțare nr. 1632/19.06.2026. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de independență energetică a societății prin realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice de tip „în spatele contorului”, destinat stocării energiei produse de sistemul fotovoltaic existent la locația de implementare a proiectului.

Investiția propusă de solicitantul PETROL & CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L. vizează realizarea unui sistem de stocare a energiei electrice cu o capacitate nou instalată de 2,15 MWh, care va fi amplasat pe Bulevardul 1 Mai nr. 1, comuna Berceni, județul Ilfov. La locația de implementare, solicitantul are în funcțiune un sistem fotovoltaic cu puterea instalată de 708 kWp, utilizat pentru consum propriu.

Proiectul va fi implementat pe terenul aflat în proprietatea solicitantului PETROL & CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L., identificat prin numărul cadastral 66100. Sistemul de stocare va fi amplasat la sol, lângă hala de producție a societății.

Date de contact pentru presă: Andrei Bogdan Ștefan, administrator; telefon: 0740 111 674; e-mail: andrei.stefan@pcs-grup.ro

„Finanțat prin Fondul pentru Modernizare”