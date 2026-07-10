[P] Comunicat de presă – Dezvoltarea infrastructurii și a resurselor tehnico-artistice ale societății STRAMBA FILM PRODUCTION SRL

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI RESURSELOR TEHNICO-ARTISTICE ALE SOCIETĂȚII STRAMBA FILM PRODUCTION SRL

Numele beneficiarului: STRAMBA FILM PRODUCTION SRL

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este în corelare cu strategiile de dezvoltare ale teritoriilor pentru perioada 2021 - 2027, sprijinirea tranziției către o economie verde, competitivă și incluzivă în regiunile afectate de procesul de decarbonizare, prin dezvoltarea microîntreprinderilor, inclusiv a antreprenoriatului feminin și crearea de locuri de muncă sustenabile, în vederea creșterii capacității economiilor locale afectate, de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

Dezvoltarea activității firmei STRAMBA FILM PRODUCTION SRL prin dotarea noului punct de lucru prin achizitia de echipamente performante (KIT CAMERĂ, KIT OBIECTIVE, KIT LUMINI LED, ACCESORII ȘI SISTEME DE CONTROL, BATERIE SOLARA DE STOCARE SI PANOU PORTABIL, POMPĂ DE CĂLDURĂ, COVOARE TACTILE, INDICATOARE BRAILLE) Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin menținerea angajaților existenți, respectiv angajarea unui număr de 2 persoane dintre care:

1 persoană care provine din activități economice ce provin dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare si care va participa si la cursuri de calificare/recalificare in perioada de implementare.

1 persoană care provine din categoriile tinerii cu vârsta de până la 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, femeile, persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap, avand totodata competentele necesare pentru categoria profesională de operatori/ asamblori

Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin utilizarea de energie din surse regenerabile (achiziționarea unei baterii de stocare), utilizarea unor sisteme de încălzire care să ducă la o reducere a consumului de energie (pompă de căldură), reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea vizata de poiect, prin utilizarea de materii secundare si materii locale în fluxul de producție/prestare servicii, și prin adaptarea infrastructurii și a echipamentelor în vederea utilizării de către persoane cu dizabilități.

Valoarea totala a proiectului: 1.472.486,25 LEI

Finantarea nerambursabila: 1.095.173,96 LEI

Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FTJ): 930.897,87 LEI

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 164.276,09 LEI

Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar: 121.686,00 LEI

Rezultatele proiectului:

Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

Dezvoltarea activității firmei STRAMBA FILM PRODUCTION SRL prin noului punct de lucru prin achizitia de echipamente performante, astfel: KIT CAMERĂ, KIT OBIECTIVE, KIT LUMINI LED, ACCESORII ȘI SISTEME DE CONTROL, BATERIE SOLARA DE STOCARE SI PANOU PORTABIL, POMPĂ DE CĂLDURĂ, COVOARE TACTILE, INDICATOARE BRAILLE 2 locuri locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului, din care:

1 persoană care provine din activități economice ce provin dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare si care va participa si la cursuri de calificare/recalificare in perioada de implementare.

1 persoană care provine din categoriile tinerii cu vârsta de până la 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, femeile, persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap, avand totodata competentele necesare pentru categoria profesională de operatori/ asamblori

O baterie de stocare care foloseste surse regenerabile de energie, un sistem de încălzire care duce la o reducere a consumului de energie, și anume pompă de căldură, semnarea unui contract de colectare selectivă deșeuri, semnarea unui contract de furnizare materii locale și materii secundare utilizate în fluxul de prestare servicii, de asemenea adaptarea infrastructurii și a echipamentelor în vederea utilizării de către persoane cu dizabilități (achiziția de indicatoare braille și covoare tactile).

Impactul proiectului: Proiectul propus reprezintă o inițiativă strategică perfect aliniată cu obiectivele PDDTJ - Programul Dezvoltare Durabila si Tranzitie Justa. Având la bază principiile dezvoltării durabile, proiectul se focalizează pe reducerea emisiilor de carbon prin implementarea tehnologiilor inovatoare și a practicilor sustenabile. De asemenea, proiectul acordă o atenție deosebită impactului social, asigurând o tranziție echitabilă pentru comunitățile locale afectate de schimbările în sectoarele economice. Prin crearea de locuri de muncă durabile și dezvoltarea abilităților profesionale, proiectul contribuie la adaptarea eficientă a forței de muncă la noile cerințe ale economiei verzi. În spiritul incluziunii sociale, proiectul se angajează în promovarea diversității și egalității de gen, asigurând că nici o categorie de populație nu este lăsată în urmă în procesul de tranziție.

Data începerii şi finalizării proiectului: 10.07.2026 – 31.05.2027

Codul MySMIS: 354294

Organism Intermediar (OI): ADR VEST

https://mfe.gov.ro/ptj-21-27

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