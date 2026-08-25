[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț finalizare proiect PNRR „Renovare energetică și instalare panouri fotovoltaice pentru locuințe unifamiliale aparținând consumatorilor vulnerabili – PNRR, Componenta C16, Investiția 7” – RUE 4-I7

Alba Iulia, august 2026

EXTRACT MIN SRL anunță finalizarea implementării proiectului „Renovare energetică și instalare panouri fotovoltaice pentru locuințe unifamiliale aparținând consumatorilor vulnerabili – PNRR, Componenta C16, Investiția 7”, cod proiect RUE 4-I7, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 7, Axa 1.

Datele de identificare ale proiectului

Beneficiar: EXTRACT MIN SRL, CIF 39221724, Bărăbanț, str. Mureșului nr. 84, municipiul Alba Iulia, județul Alba.

Titlul proiectului: „Renovare energetică și instalare panouri fotovoltaice pentru locuințe unifamiliale aparținând consumatorilor vulnerabili – PNRR, Componenta C16, Investiția 7”.

Cod proiect: RUE 4-I7.

Contract de finanțare: nr. G2025-88098 din 31.07.2025, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările ulterioare.

Cod apel de proiecte: PNRR/2024/C16RePowerEU/I7/AXA1/1.

Perioada de implementare: 31 iulie 2025 – 31 august 2026.

Aria de implementare: 21 de localități din județul Alba.

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale unifamiliale și reducerea consumului de energie primară pentru gospodăriile vulnerabile din punct de vedere energetic, prin implementarea de măsuri integrate de renovare a anvelopei clădirii și de instalare de sisteme fotovoltaice, în conformitate cu obiectivele PNRR – Componenta C16, Investiția 7.

Obiective specifice ale proiectului

– Reabilitarea termică a locuințelor unifamiliale prin izolarea termică a pereților exteriori, izolarea planșeului/acoperișului și înlocuirea tâmplăriei exterioare.

– Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică regenerabilă, cu o capacitate netă de minimum 3 kW per gospodărie, racordate la rețeaua națională.

– Creșterea nivelului de confort termic pentru persoanele aflate în risc de sărăcie energetică.

– Scăderea consumului total de energie primară al locuințelor renovate.

– Contribuția la atingerea obiectivelor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate principale obținute

– renovarea energetică a 287 de locuințe unifamiliale, situate în 21 de localități din județul Alba, între care Albac, Cergău, Horea, Almașu Mare, Arieșeni, Întregalde, Roșia de Secaș și Baia de Arieș;

– reabilitarea termică completă a anvelopei celor 287 de clădiri – izolarea pereților exteriori, izolarea planșeului/acoperișului, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termoizolantă și refacerea finisajelor exterioare;

– instalarea a 287 de sisteme de panouri fotovoltaice, cu o capacitate netă de minimum 3 kW fiecare, racordate la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice;

– reducerea consumului anual de energie primară cu minimum 30% față de starea existentă înainte de renovare, certificată individual prin certificat de performanță energetică final;

– creșterea capacității gospodăriilor sprijinite de a produce energie electrică din surse regenerabile și reducerea dependenței de energia din surse convenționale;

– creșterea nivelului de confort termic al beneficiarilor finali și reducerea riscului de sărăcie energetică;

– contribuție la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la atingerea obiectivelor climatice asumate de România prin PNRR.

Evoluția proiectului pe parcursul implementării

La semnarea contractului de finanțare, proiectul viza 265 de locuințe unifamiliale. Pe parcursul implementării, prin acte adiționale succesive, portofoliul a fost actualizat și extins la 288 de gospodării contractate, prin înlocuirea beneficiarilor care nu au mai putut participa la program cu beneficiari eligibili aflați pe listele de rezervă. Lucrările au fost finalizate și recepționate la 287 dintre aceste gospodării; într-un singur caz obiectivul nu a putut fi realizat, ca urmare a decesului beneficiarului final, iar sumele aferente nu au fost solicitate la plată.

Valoarea proiectului

– Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA): 35.051.597 lei;

– Valoare eligibilă: 35.031.997 lei;

– Valoare nerambursabilă din PNRR (fără TVA): 28.952.064 lei;

– Valoarea TVA nedeductibilă aferentă valorii nerambursabile, finanțată din Bugetul de Stat: 6.079.933 lei;

– Valoare neeligibilă (inclusiv TVA): 19.600 lei.

Valoarea efectiv realizată și solicitată la plată prin cele 13 cereri de transfer depuse este de 34.916.983,31 lei, din care 28.857.011 lei finanțare nerambursabilă din PNRR.

Durabilitatea investiției

Beneficiarii finali s-au obligat, prin procesele-verbale de recepție, să mențină integritatea lucrărilor executate, să nu modifice, dezafecteze sau înstrăineze componentele finanțate și să nu schimbe destinația locuinței pe o perioadă de 3 ani de la data semnării procesului-verbal și să permită accesul autorităților competente pentru verificări, audituri și monitorizări.

Date de contact

EXTRACT MIN SRL – Bărăbanț, str. Mureșului nr. 84, municipiul Alba Iulia, județul Alba

Telefon: 0744 276 439 | E-mail: office.extractmin@gmail.com | Web: extractmin.ro