Peste jumătate din adolescenții români folosesc inteligența artificială pentru învățare zilnic sau aproape zilnic (studiu Google)

Majoritatea adolescenților din România folosesc AI pentru proiecte creative și pentru învățare zilnic sau aproape zilnic, arată datele unui studiu Google transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Adolescenții văd tehnologia ca pe un instrument important pentru învățare, descoperire, creativitate și conectare, recunoscând totodată importanța menținerii unui echilibru, a gândirii critice și a protejării propriei stări de bine, conform studiului Google „The Future Report”.

56% din adolescenții români spun că folosesc inteligența artificială pentru proiecte creative și un procent similar de tineri o folosesc pentru învățare zilnic sau aproape zilnic. Totodată, 9 din 10 folosesc AI în aceste două scopuri cel puțin o dată pe lună.

Tinerii folosesc AI în mod regulat pentru a-și face temele și ca ajutor în activitatea școlară (49%), pentru scrierea de texte creative (26%) sau generare de imagini (23%), pentru a descoperi noi interese sau abilități (29%) și pentru a-și dezvolta creativitatea (64%).

În loc să vadă inteligența artificială ca pe un înlocuitor al învățării, majoritatea adolescenților o descriu ca pe un instrument care îi ajută să învețe mai eficient, personalizându-le experiența de învățare (44%) și ajutându-i să învețe în propriul ritm (42%). În același timp, sunt conștienți de riscurile dependenței și subliniază importanța menținerii gândirii independente, a efortului propriu și a creativității umane.

Internetul, sursă de inspirație

Internetul joacă, de asemenea, un rol semnificativ în a-i ajuta pe tineri să descopere noi interese, să învețe despre lumea înconjurătoare, să aibă și întrețină legături cu alte persoane. Adolescenții folosesc în mod regulat platformele online pentru divertisment (40%) și pentru a păstra legătura cu prietenii și familia (39%), pentru a explora hobby-uri (38%) și a accesa conținut educațional (34%), dar și a urmări știri (36%). Mulți au descris cum experiențele online le-au îmbogățit perspectiva asupra lumii, le-au provocat stereotipurile și i-au ajutat să-și dezvolte empatia și deschiderea față de oameni din medii diferite.

Video este unul dintre formatele preferate prin care adolescenții consumă conținut online. Vizionarea acestui tip de conținut nu este doar un mod de a-și petrece timpul, dar și o sursă de inspirație și învățare. 59% dintre adolescenți spun că urmăresc video aproape zilnic, de multe ori conținutul video aducând informații suplimentare predării în școală. Aproape 40% dintre acești tineri spun că au reușit să înțeleagă mai bine un subiect urmărind un video online sau le-au fost utile pentru explicarea subiectelor într-un mod diferit față de profesori.

„Tinerii din România își doresc un viitor digital care să pună pe primul loc starea de bine, transparența și încrederea. Rezultatele raportului subliniază necesitatea colaborării între companiile de tehnologie, autorități, educatori, părinți și societate pentru a crea experiențe digitale sigure, inclusive, adaptate nevoilor tinerilor, asigurând că toți adolescenții pot beneficia de oportunitățile oferite de tehnologie, fiind totodată pregătiți să navigheze riscurile acesteia. Pregătirea adolescenților pentru viitorul digital presupune educația digitală, în AI și media, recunoașterea importanței accesului la tehnologie pentru beneficii educaționale, sociale și culturale, dar și acceptarea unei responsabilități comune între companiile de tehnologie, decidenți, educatori și părinți pentru siguranța online a tinerilor”, a spus Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Cercetarea evidențiază niveluri ridicate de educație digitală în rândul adolescenților români. Majoritatea pun în mod activ la îndoială fiabilitatea informațiilor pe care le întâlnesc online (76%), folosind strategii precum verificarea încrucișată a mai multor surse (50%), consultarea adulților în care au încredere (47%) și evaluarea credibilității sursei (52%). Deși apreciază AI ca sursă de idei și informații, recunosc provocările tot mai mari generate de dezinformare, conținut manipulat și media din ce în ce mai sofisticată generată de tehnologie.

Rezultatele arată că adolescenții români sunt conștienți de beneficiile și provocările lumii digitale. Deși mulți recunosc că petrec mai mult timp online decât și-ar dori (45%), ei demonstrează și o capacitate considerabilă de a-și gestiona viața digitală prin limite autoimpuse, precum limitele de timp pe ecran (30%), hobby-uri offline (27%) și timp petrecut cu prietenii și familia (35%). În general, se simt încrezători în capacitatea lor de a fi în siguranță online și se bazează din ce în ce mai mult pe propriul discernământ pe măsură ce cresc, continuând totodată să aprecieze sprijinul adulților atunci când este nevoie.

Studiul este reprezentativ la nivel național și a fost realizat de compania Livity pe baza unui sondaj a 1.000 de adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani din România, alături de o analiză calitativă. Raportul întreg poate fi consultat AICI.