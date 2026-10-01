Google anunță modelul de inteligență artificială Gemini 4 Argon

Gigantul american Google a anunțat modelul AI Gemini 4 Argon, disponibil în prima etapă pentru un grup de specialiști de încredere în securitate cibernetică.

Conceput pentru a susține procese aprofundate de raționament în cadrul unor fluxuri de lucru complexe și de lungă durată, Gemini 4 oferă performanțe de top în inginerie software în contexte reale, activități specializate din mediul enterprise, precum cele din domeniile juridic și financiar, și apărarea cibernetică.

Argon va fi lansat la un preț inițial de 2 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 10 dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire. Pentru tokenurile de intrare stocate în cache, prețul va fi cu 95% mai mic decât cel standard pentru tokenurile de intrare, spune compania.

Noul model este folosit deja de Google în procesele interne de lucru, iar Argon ajută echipele să dezvolte mai rapid, să crească productivitatea în inginerie și să accelereze progresele în mai multe domenii:

Optimizarea algoritmilor cuantici : Argon îi ajută pe cercetătorii Google din domeniul calculului cuantic să optimizeze resursele spațiu-timp (qubiți × porți) ale subrutinelor care limitează performanța unor aplicații importante. Într-unul dintre cazuri, a depășit cu 40% valoarea de referință publicată, în doar câteva minute;

: Argon îi ajută pe cercetătorii Google din domeniul calculului cuantic să optimizeze resursele spațiu-timp (qubiți × porți) ale subrutinelor care limitează performanța unor aplicații importante. Într-unul dintre cazuri, a depășit cu 40% valoarea de referință publicată, în doar câteva minute; Eficiența memoriei : O echipă de agenți Argon a analizat datele de telemetrie privind performanța întregii infrastructuri pentru a identifica și aplica în mod autonom optimizări ale memoriei în centrele de date Google. Odată implementate, acestea au eliberat peste 300 TiB de memorie, economiile totale fiind estimate între 500 TiB și 1 PiB;

: O echipă de agenți Argon a analizat datele de telemetrie privind performanța întregii infrastructuri pentru a identifica și aplica în mod autonom optimizări ale memoriei în centrele de date Google. Odată implementate, acestea au eliberat peste 300 TiB de memorie, economiile totale fiind estimate între 500 TiB și 1 PiB; Migrări și optimizări ale bazelor de cod la scară largă: Agenții Argon contribuie la migrarea bazelor de cod C/C++ către Rust în cadrul Google, de la zeci de mii de linii de cod în biblioteci de bază precum re2 și libgav1 până la peste 800.000 de linii pentru kernelul Fuchsia Zircon. Având în vedere rolul critic al multora dintre aceste sisteme, astfel de rescrieri la scară largă sunt supuse unor procese riguroase de audit automat și manual, testare prin emulare și verificare înainte de implementarea în producție.

Capabilitățile Gemini 4 Argon în programare, raționament și multimodalitate, precum și capacitatea sa de a gestiona sarcini complexe, desfășurate în mai multe etape și pe perioade mai lungi, îi permit să exceleze într-o gamă largă de fluxuri de lucru din mediul de întreprinderi.

Dincolo de programare, acesta este modelul cu cea mai bună performanță în Vals Index, care măsoară impactul economic în domenii precum finanțe, programare, juridic și fiscalitate, fiecare sector fiind ponderat în funcție de contribuția sa la PIB-ul SUA, susține Google.

Argon se remarcă și în activitățile profesionale care necesită înțelegerea informațiilor vizuale. Modelul poate realiza analize profesioniste ale graficelor, poate identifica detalii din materiale video de lungă durată și poate acționa pe baza informațiilor dintr-o serie de documente.

În plus, Argon poate identifica, valida și remedia în mod autonom vulnerabilități software critice. Pentru specialiștii de încredere în securitate cibernetică și pentru echipele interne de la Google, modelul AI va fi pus la dispoziție fără restricțiile de siguranță aplicate în mod obișnuit capabilităților cibernetice, astfel încât aceștia să îi poată utiliza întregul potențial avansat pentru apărarea cibernetică.

Momentan, modelul de inteligență artificială este disponibil pentru un grup de specialiști „de încredere” în securitate cibernetică, iar acesta va fi lansat mai întâi pentru clienții API plătitori și abonații Google AI Ultra.