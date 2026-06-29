OLX se apropie de pragul de 1 miliard USD venituri după un an de creștere cu 28%. AI-ul scrie anunțuri, stabilește prețuri și recrutează candidați pe platformele din România

OLX Group, compania care operează platformele OLX, Autovit.ro, Storia și OLX Jobs, a raportat venituri de 992 milioane de dolari în anul fiscal încheiat la 31 martie 2026, în creștere cu 28% față de anul precedent, conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Compania spune că avansul a fost susținut în principal de segmentele auto, imobiliare și locuri de muncă, dar și de investițiile în inteligență artificială, care au depășit 200 de milioane de dolari din 2018 până în prezent.

Grupul a încheiat anul fiscal cu un EBITDA ajustat de 481 milioane de dolari, în creștere cu 53%, și cu o marjă de profitabilitate de 48%, cu opt puncte procentuale peste nivelul din anul anterior. EBIT ajustat a urcat la 427 milioane de dolari, în creștere cu 56%.

„Aceste rezultate reflectă strategia disciplinată urmată în ultimii ani - prioritizarea piețelor cu cel mai mare potențial, a categoriilor cheie și a modelului de business potrivit. Inteligența artificială nu mai reprezintă pentru noi doar o direcție de investiție; este sistemul de operare al afacerii noastre. Vedem cum acest lucru se reflectă direct în marjă, în calitatea produselor și în rezultatele pe care le livrăm clienților”, a declarat Christian Gisy, CEO al OLX Group.

AI-ul devine motorul principal al platformelor OLX

Compania spune că 71% din veniturile sale provin în prezent din cele trei verticale considerate strategice: auto, imobiliare și locuri de muncă.

Categoria auto a avut cea mai rapidă creștere, cu venituri mai mari cu 42%, evoluție atribuită optimizării monetizării, soluțiilor de publicitate și utilizării inteligenței artificiale pentru stabilirea prețurilor, căutare și identificarea ofertelor.

Segmentul imobiliar a avansat cu 26%, iar categoria de recrutare a înregistrat o creștere de 14%, pe fondul modernizării produselor dedicate angajatorilor.

În total, OLX spune că a investit 30 de milioane de dolari numai în ultimul an fiscal pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Din 2018 până în prezent, investițiile totale în AI au depășit 200 de milioane de dolari.

Compania afirmă că utilizează peste 85 de scenarii de utilizare a inteligenței artificiale și 12 soluții de AI generativă în cadrul platformelor sale.

Ce se schimbă pentru utilizatorii din România

În România, grupul continuă integrarea inteligenței artificiale în principalele sale platforme.

Pe Autovit.ro au fost lansate funcțiile „anunț instant din foto”, „anunț instant din video” și „video instant din anunț”, prin care dealerii auto pot genera automat anunțuri pornind doar de la fotografii sau materiale video. Sistemul identifică automat caracteristicile vehiculului și completează până la zece câmpuri ale anunțului.

Pe Storia a fost introdusă funcționalitatea AI Parameters, care completează automat informațiile din anunțurile importate din sistemele CRM, precum și AI Assistant, un instrument care oferă agenților imobiliari informații în timp real despre performanța anunțurilor publicate.

În zona recrutării, OLX Jobs România a lansat Employer Panel, o platformă care folosește inteligența artificială pentru evaluarea candidaților și automatizarea etapelor procesului de recrutare. Potrivit companiei, serviciul deservește aproximativ 1,5 milioane de candidați în fiecare lună.

Publicarea anunțurilor durează la jumătate, iar AI-ul generează mai multe contacte

La nivel de grup, OLX susține că instrumentele bazate pe inteligență artificială reduc cu 50% timpul necesar publicării anunțurilor în segmentul imobiliar.

În domeniul recrutării, algoritmii AI generează 59% dintre toate interacțiunile dintre angajatori și candidați, iar 63% dintre angajatori intră în contact cu un candidat în primele cinci minute după identificarea unei potriviri.

Compania afirmă că noile instrumente generează cu 8-10% mai multe lead-uri premium, performanță pe care spune că a integrat-o deja în politica sa comercială și în pachetele de produse.

OLX își concentrează investițiile pe piețele și categoriile cu cea mai mare creștere

În anul fiscal 2026, OLX și-a extins prezența în Europa de Vest prin achiziția platformei franceze de anunțuri auto La Centrale, tranzacție finalizată în noiembrie 2025. Potrivit companiei, integrarea a dus deja la o creștere de 13% a traficului și la cu 30% mai multe lead-uri față de anul anterior.

În același timp, grupul a renunțat la mai multe active considerate non-strategice, inclusiv platforma românească de finanțare imobiliară Kiwi Finance, precum și operațiuni din Uzbekistan, Kazahstan și platforma poloneză de servicii Fixly.

Pentru anul fiscal 2027, OLX spune că se așteaptă la continuarea creșterii, mizând pe extinderea utilizării inteligenței artificiale și pe consolidarea principalelor sale categorii de business.