O companie românească intră pe una dintre cele mai mari piețe de energie solară din Europa. Țintește proiecte de peste 200 MW în Italia

O companie românească din domeniul energiei regenerabile face un nou pas în extinderea internațională și intră pe piața italiană, una dintre cele mai dinamice din Europa. Italia a instalat peste 6 GW de noi capacități fotovoltaice numai în 2025 și și-a propus să ajungă la 80 GW până în 2030. În acest context, Simtel, companie listată la Bursa de Valori București, estimează că va contracta până la sfârșitul acestui an proiecte cu o capacitate totală de peste 200 MW, care vor fi implementate în perioada 2026-2027.

Compania românească Simtel a anunțat luni, 6 iulie 2026, deschiderea unei filiale la Milano. Ea își extinde astfel prezența pe una dintre cele mai mari piețe europene de energie regenerabilă.

Decizia vine într-un moment în care Italia își accelerează investițiile în sector.

Numai în 2025 au fost puse în funcțiune peste 6 GW de noi capacități fotovoltaice, ceea ce a dus capacitatea instalată la nivel național la aproximativ 45 GW.

Guvernul italian și-a propus ca până la sfârșitul anului 2030 să atingă 80 GW instalați și susține investițiile prin mecanisme precum Contractele pentru Diferență (CfD), licitațiile GSE și schema FER-X, care oferă investitorilor predictibilitate pe termen lung.

În paralel, operatorul rețelei de transport TERNA derulează un program de investiții de aproximativ 23 de miliarde de euro în infrastructura electrică până în 2030.

Potrivit comunicatului transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, noua filială va furniza servicii EPC (inginerie, achiziții și construcție) pentru centrale fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei (BESS), precum și servicii de operare și mentenanță (O&M), adresându-se dezvoltatorilor de proiecte, companiilor de utilități și clienților industriali.

Ținta pentru primul an: proiecte de peste 200 MW

Până la finalul anului, Simtel estimează că va contracta proiecte cu o capacitate totală de peste 200 MWp, care urmează să fie implementate în 2026 și 2027. Compania precizează că o parte dintre aceste proiecte sunt deja semnate sau se află în etapele finale de negociere.

„Deschiderea filialei din Italia reprezintă un nou pas în strategia noastră de dezvoltare internațională și reflectă încrederea pe care o avem în potențialul acestei piețe. Experiența pe care am construit-o în România ne oferă toate premisele pentru a deveni un partener de încredere pentru investitorii activi în această piață. Ne propunem să transferăm cunoștințele acumulate în implementarea unor proiecte complexe de energie regenerabilă și să dezvoltăm o echipă locală puternică, capabilă să livreze aceleași standarde de calitate, eficiență și profesionalism care definesc Simtel", a declarat Mihai Tudor, CEO al Grupului Simtel.

Operațiunile din Italia, coordonate de un fost director din Enel România

Filiala din Milano va fi condusă de Guglielmo Martino, manager italian cu experiență în industria energetică. De-a lungul carierei, acesta a ocupat funcții de director general în cadrul mai multor divizii ale Enel România și a activat, de asemenea, în cadrul EDP Engineering în America Latină.

„Piața italiană de energie regenerabilă se află într-o etapă de efervescență remarcabilă, iar dinamismul și ambiția cu care Simtel intră în acest sector reprezintă exact catalizatorul de care este nevoie pentru a accelera tranziția energetică. Cunosc foarte bine profesionalismul și capacitatea de execuție a echipei din România, iar obiectivul meu este să îmbin această expertiză tehnică solidă cu o cunoaștere profundă a specificului local", a declarat Guglielmo Martino, CEO al Simtel Italia.

Italia devine a patra piață externă a companiei

Operațiunile din Italia vor fi dezvoltate printr-un model integrat, în care echipa locală va colabora cu specialiștii Simtel din România pentru implementarea proiectelor și transferul expertizei tehnice.

Deschiderea filialei din Milano reprezintă cea de-a patra extindere internațională a grupului, după Republica Moldova, Germania și Suedia.

Potrivit companiei, toate aceste operațiuni vor funcționa într-un model comun, care să permită deservirea mai eficientă a clienților internaționali și dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă în mai multe state europene.

