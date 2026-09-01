Numele firmei și marca înregistrată: care este diferența și ce trebuie verificat

Mulți antreprenori cred că, dacă au primit aprobarea pentru numele firmei de la Registrul Comerțului, sunt acoperiți și din punctul de vedere al brandului. În realitate, numele firmei și marca înregistrată sunt lucruri diferite, protejate prin reguli diferite.

De obicei, problema apare abia mai târziu: după ce ai făcut logo-ul, site-ul, materialele de promovare și poate ai început deja să devii cunoscut sub acel nume. Atunci poți descoperi că o altă companie deține deja o marcă asemănătoare sau identică în domeniul tău.

Primul pas este simplu poți verifica disponibilitatea denumirii online, direct în baza de date a Registrului Comerțului sau prin platforme precum Bono.

Dar, înainte de toate, merită să înțelegi diferența dintre denumirea firmei și marcă.

Ce înseamnă numele firmei

Numele, numit și denumire, este numele oficial sub care firma a fost înființată și care este înregistrat la Registrul Comerțului.

În cazul unui SRL, denumirea este formată din numele ales de tine și mențiunea „S.R.L.” sau „societate cu răspundere limitată”. Acesta este numele care apare pe facturi, contracte, extrase de cont și în toate documentele oficiale.

Totuși, aceasta nu înseamnă automat că ai drept exclusiv asupra numelui ca brand, logo sau denumire comercială pentru produsele și serviciile tale.

Ce înseamnă marca înregistrată

Marca este semnul prin care clienții îți recunosc produsele sau serviciile. Poate fi un nume, un logo, un slogan sau o combinație între ele.

Marca se înregistrează la OSIM și îți oferă protecție pentru anumite categorii de produse sau servicii. De exemplu, același nume ar putea fi protejat ca marcă pentru software, dar disponibil pentru o brutărie, dacă domeniile nu se suprapun.

Protecția unei mărci durează zece ani de la data depunerii și poate fi reînnoită de fiecare dată pentru încă zece ani.

Diferența, pe scurt

Numele firmei Marca Unde se înregistrează Registrul Comerțului OSIM Ce protejează Firma, ca entitate juridică Brandul, produsele sau serviciile Cât timp este valabilă Cât timp există firma 10 ani, cu reînnoire nelimitată Se aplică pe categorii de activitate Nu Da Poate fi vândută separat Nu Da Poate fi contestată de alte persoane Nu există procedură publică de opoziție Da, după publicarea cererii

Pe scurt, denumirea firmei îți spune cum se numește compania în acte. Marca protejează felul în care ești recunoscut în piață.

Poți avea un nume de firmă aprobat și totuși să încalci o marcă?

Da. Și acesta este unul dintre cele mai frecvente riscuri.

Registrul Comerțului verifică dacă denumirea aleasă este disponibilă și suficient de diferită de numele altor firme deja înregistrate. Nu verifică însă dacă există o marcă identică sau similară la OSIM ori la nivel european.

Aceasta înseamnă că poți înființa legal o firmă cu un anumit nume, dar să ai probleme dacă îl folosești ulterior ca brand într-un domeniu în care altcineva deține deja marca.

Costurile apar mai târziu: poate fi nevoie să schimbi numele, logo-ul, site-ul, ambalajele și toate materialele prin care clienții te cunosc deja.

Ce merită să verifici înainte

1. Verifică denumirea firmei

Poți verifica numele direct la Registrul Comerțului. Este primul pas, pentru că afli rapid dacă numele poate fi folosit pentru firmă.

2. Verifică și mărcile existente.

Caută numele la OSIM în registrul de mărci. Dacă ai clienți sau planuri de extindere în alte țări din Uniunea Europeană, verifică și registrul EUIPO.

3. Uită-te la domeniul de activitate.

Nu orice marcă asemănătoare este automat un obstacol. Contează dacă activează în același domeniu sau într-unul apropiat de al tău.

4. Verifică domeniul web.

Chiar dacă numele este liber pentru firmă și marcă, un domeniu web ocupat poate deveni o problemă. Mai ales dacă vrei să investești în promovare online.

5. Decide dacă ai nevoie de marcă înregistrată.

Nu toate afacerile au nevoie imediat sau vreodată de o marcă. Dar dacă brandul este important pentru tine, vinzi produse, investești în ambalaje sau vrei să te extinzi, merită să iei în calcul această protecție.

6. Nu investi în identitate vizuală prea devreme.

Ideal este să verifici mai întâi numele firmei și mărcile existente, apoi să începi logo-ul, site-ul și materialele de promovare.

Întrebări frecvente

Numele firmei este protejat automat ca marcă?

Nu. Sunt două înregistrări diferite, realizate la instituții diferite.

Pot avea un nume de firmă și un brand diferit?

Da. Este foarte obișnuit ca firma să aibă o denumire juridică, iar produsele sau serviciile să fie vândute sub un alt brand.

Cât timp este valabilă o marcă?

Zece ani de la data depunerii, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată.

Poate cineva să se opună înregistrării unei mărci?

Da. Persoanele interesate pot formula opoziție în termen de două luni de la publicarea cererii.

Poți vinde marca separat de firmă?

Da. Marca poate fi vândută sau dată în licență. Numele firmei nu poate fi transferat separat de afacerea în care este folosit.

Ce verifici prima dată?

Începe cu disponibilitatea denumirii la Registrul Comerțului. Apoi verifică mărcile, înainte să investești în branding.

În concluzie, aprobarea numelui firmei nu înseamnă automat că numele este liber și ca marcă. O verificare făcută din timp te poate scuti de costuri, confuzie și o posibilă schimbare de brand exact când afacerea începe să crească.

Articol susținut de Bono