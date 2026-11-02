Nou fond european de 750 milioane dolari pentru finanțarea startup-urilor AI

Firma de investiții suedeză Creandum a anunțat, luni, lansarea unui nou fond de capital de risc, în valoare totală de 750 de milioane de dolari, prin care va finanța în special startup-uri de inteligență artificială din Europa.

Fondul Creandum VIII va acorda investiții pre-seed până la serie A, ceea ce presupune că vor fi runde de finanțare de ordinul milioanelor de dolari, până la zeci de milioane de dolari.

„Ceea ce s-a schimbat este însăși firma. Le cerem companiilor din portofoliul nostru să se reinventeze, iar noi ne supunem acelorași standarde. La doar doi ani după Creandum VII, ne aflăm, în multe privințe, în fața unei noi organizații: fețe noi, procese noi, o nouă mentalitate și noi abordări. O mare parte din modul în care identificăm oportunități, luăm decizii și oferim sprijin este în plin proces de reconstrucție, având inteligența artificială (AI) în centru – exact ca în cazul companiilor pe care le susținem. Ceea ce a rămas neschimbat este ADN-ul nostru: nu ne mulțumim niciodată cu puțin și nu acceptăm ideea că ceea ce a fost bun ieri este suficient de bun și astăzi”, spune Creandum.

Noul fond de venture capital este susținut cu bani de la „instituții la nivel mondial, inclusiv fonduri universitare, fonduri de pensii și fundații caritabile”.

Creandum continuă să pună accent pe startup-urile din Europa.

„Nu am fost niciodată mai optimiști cu privire la Europa. Talentele care se afirmă în cadrul companiilor și universităților europene sunt de clasă mondială. Ambiția actualei generații de fondatori este complet diferită față de cea de acum un deceniu, iar inteligența artificială a reconfigurat regulile jocului, oferind Europei o șansă reală de a crea următoarea generație de companii care definesc o întreagă categorie. Cu toate acestea, perspectiva noastră a devenit tot mai globală. Odată cu dezvoltarea biroului nostru din San Francisco și triplarea echipei de pe Coasta de Vest față de acum doi ani, Creandum trece printr-o nouă transformare: evoluăm de la a fi principala firmă europeană specializată în investiții în stadii incipiente, la a deveni un specialist global în acest segment”, a menționat fondul european.

Într-un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, Jacob Stein, partener în Creandum, a explicat, în 2024, că fondul de investiții acordă finanțări între 2 milioane și 20 de milioane de dolari unui startup. În schimbul acestor bani, investitorii preiau în medie 15% din firmele respective.

De-a lungul timpului, fondul de investiții suedez a finanțat startup-uri care au ajuns între timp lideri de piață pe segmentul lor: Lovable, Spotify, Bolt, Klarna.

Creandum are birouri la Stockholm, Berlin, Londra și San Francisco.