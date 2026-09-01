Noile sisteme digitale ale statului făcute prin PNRR, de peste 180 milioane EUR. Ce funcționează de la 1 septembrie și cine le-a construit

Mai multe dintre marile proiecte de digitalizare a statului finanțate prin PNRR ajung, la 1 septembrie 2026, în etapa în care rezultatele încep să fie vizibile direct cetățenilor.

Noua platformă a Casei Naționale de Pensii Publice este disponibilă, iar noul sistem al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate începe să își deschidă serviciile către pacienți.

În paralel, Ministerul Finanțelor lucrează la HUB-ul Financiar, infrastructura pe care urmează să fie integrate și modernizate sistemele informatice financiare, fiscale și vamale.

Din datele publice disponibile până acum, proiectele și contractele pe care le-am putut identifica însumează peste 180 milioane EUR din fonduri PNRR.

Sumele nu sunt însă perfect comparabile: în unele cazuri avem valoarea totală a proiectului, în altele valoarea contractului principal sau plățile identificate până acum.

StartupCafe.ro a verificat ce este funcțional la 1 septembrie, ce mai este în curs de implementare, cât valorează proiectele și ce companii sau entități publice sunt implicate.

Pensii: noul sistem este funcțional. Contract principal de aproape 110 milioane lei

Noua platformă digitală a Casei Naționale de Pensii Publice este disponibilă publicului.

Utilizatorii pot intra în cont, inclusiv prin ROeID, și pot consulta datele existente în sistem referitoare la activitatea profesională și contribuții, pot depune cereri și pot accesa documente și servicii electronice.

Pentru angajați, una dintre funcțiile utile este posibilitatea de a verifica din timp dacă informațiile privind stagiul de cotizare sunt complete.

Unele dintre aceste informații puteau fi consultate și în vechiul portal CNPP.

Anterior, utilizatorii aveau deja acces la date privind stagiile lunare și anuale, declarațiile depuse de angajatori, carnetul de muncă, Pilonul II și alte informații din evidențele sistemului public de pensii.

Noul proiect este însă mai amplu decât schimbarea portalului.

Investiția urmărește construirea unui sistem informatic integrat al CNPP, automatizarea fluxurilor și dezvoltarea unor servicii electronice complete, inclusiv documente digitale pentru pensionari.

Valoarea totală aprobată a proiectului este de aproximativ 131,28 milioane lei.

Contractul principal pentru dezvoltarea și implementarea noului sistem informatic integrat a fost semnat cu asocierea AROBS Systems SRL - Wing Leading Edge SRL și are o valoare de aproximativ 109,93 milioane lei fără TVA.

AROBS Systems are o participație de 40% în asociere.

În cadrul proiectului au existat și achiziții distincte pentru alte componente, între care sistemul ERP și servicii privind securitatea informatică.

La 1 septembrie, partea destinată publicului este funcțională, în timp ce implementarea și integrarea completă a tuturor componentelor noului sistem reprezintă un proces mai larg decât portalul vizibil utilizatorului.

Sănătate: investiție de 100 milioane EUR. e-SănătateaMea este deschisă, iar modulele sunt introduse etapizat

Cea mai mare investiție dintre sistemele analizate este noua Platformă Informatică din Asigurările de Sănătate.

PNRR a alocat proiectului 100 milioane EUR fără TVA, iar valoarea totală comunicată pentru investiție este de aproximativ 587,7 milioane lei cu TVA.

Proiectul presupune modernizarea infrastructurii PIAS și a sistemelor pe care se bazează funcționarea asigurărilor publice de sănătate.

Noua arhitectură include și două interfețe importante:

e-SănătateaMea, destinată pacienților, și e-Furnizori, destinată profesioniștilor și furnizorilor de servicii medicale.

În implementarea noii platforme este implicată RASIROM.

La 1 septembrie 2026, e-SănătateaMea poate fi accesată de pacienți, inclusiv prin ROeID.

Platforma este însă introdusă etapizat.

Din informațiile disponibile până acum, utilizatorii pot consulta anumite date, precum istoricul rețetelor, în timp ce alte informații medicale și servicii urmează să fie disponibile pe măsură ce modulele și furnizorii sunt conectați la noua infrastructură.

Noua platformă este construită în jurul a 12 module, care includ servicii precum accesarea informațiilor medicale, documentelor, serviciilor decontate și, într-o etapă ulterioară, programările.

Prin urmare, la 1 septembrie avem un sistem deschis publicului, dar aflat încă în proces de operaționalizare a tuturor funcțiilor prevăzute.

HUB-ul Financiar: infrastructura din spatele sistemelor Ministerului Finanțelor

Al treilea proiect este diferit prin natura sa.

HUB-ul Financiar nu este un portal nou destinat direct cetățeanului.

Este infrastructura hardware și software care trebuie să susțină și să integreze sistemele informatice financiare, fiscale și vamale ale Ministerului Finanțelor.

În această arhitectură intră aplicații și servicii precum SPV, RO e-Factura, eTrezor, sistemele de administrare a creanțelor fiscale, ForexeBug și sistemele informatice vamale.

Pentru componentele HUB-ului Financiar care au implicații de securitate națională, legislația desemnează RASIROM drept contractor-integrator.

Rolul prevăzut pentru regie include proiectarea, implementarea și integrarea unor componente de infrastructură de tip IaaS, PaaS și SaaS și a mecanismelor de interconectare securizată.

În cazul digitalizării Ministerului Finanțelor și ANAF nu avem, din informațiile publice identificate până acum, o singură valoare care să poată fi prezentată drept „costul HUB-ului Financiar”.

Datele disponibile pentru proiectele PNRR arată însă plăți de peste 60 milioane EUR către RASIROM pentru mai multe componente ale programelor de digitalizare derulate în zona Ministerului Finanțelor, inclusiv transformarea digitală MF/ANAF, managementul integrat al riscurilor fiscale și proiecte din zona vamală.

Aceste sume nu reprezintă exclusiv HUB-ul Financiar și trebuie tratate separat de valorile proiectelor CNPP și CNAS.

La 1 septembrie, HUB-ul nu are o interfață nouă distinctă pentru cetățeni.

Efectele sale ar trebui să devină vizibile prin serviciile existente ale Ministerului Finanțelor și ANAF, pe măsură ce aplicațiile și infrastructura sunt migrate și integrate.

Ce este funcțional la 1 septembrie

Din datele disponibile până acum, situația poate fi rezumată astfel:

CNPP - noul portal este funcțional pentru cetățeni; sistemul informatic integrat are un contract principal de aproape 110 milioane lei, implementat de asocierea AROBS Systems – Wing Leading Edge.

CNAS - e-SănătateaMea este accesibilă, dar modulele și datele sunt introduse progresiv; investiția PNRR este de 100 milioane EUR, iar în implementarea noii platforme este implicată RASIROM.

HUB Financiar - este o infrastructură de back-end, nu un nou portal pentru public; implementarea și integrarea sistemelor financiare, fiscale și vamale sunt în curs.

Prin urmare, 1 septembrie nu reprezintă același tip de „lansare” pentru toate cele trei proiecte.

La Pensii avem deja un portal utilizabil, la Sănătate o platformă deschisă publicului ale cărei funcții sunt activate etapizat, iar la Finanțe investiția este în principal una de infrastructură, ale cărei efecte vor fi vizibile prin serviciile digitale existente.