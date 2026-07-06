Noile reguli pentru sediile secundare și Reges Online: Problema descoperită în practică. Consultanții fiscali cer lămuriri

Consultanții fiscali au descoperit o dificultate în practică legată de Registrul General de Evidență a Salariaților - Reges Online și de aplicarea noilor reguli privind codurile de identificare fiscală ale sediilor secundare.

HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților (REGES) prevede că „angajatorii care au înfiinţat sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega acestora şi competenţa completării şi transmiterii datelor în Registru, în numele angajatorului”.

În acest context, Camera Consultanților Fiscali (CCF) atrage atenția într-o adresă către Ministerul Muncii - Inspecția Muncii că modificările legislative aduse prin OUG nr. 6/2026 și procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 508/2026 prevăd că, în cazul în care există mai multe sedii secundare în aceeași unitate administrativ-teritorială, se păstrează un singur cod de identificare fiscală, iar celelalte coduri fiscale sunt radiate de organul fiscal.

„Din informațiile disponibile în prezent, rezultă că în aplicația Reges Online identificarea punctelor de lucru se realizează prin raportare la codul de identificare fiscală al sediului secundar. În consecință, apar dificultăți practice privind menținerea evidenței distincte a punctelor de lucru pentru care angajatorul a delegat competențe de încadrare a personalului și de operare în Registru”, punctează consultanții fiscali.

Astfel, CCF solicită ca Ministerul Muncii să clarifice:

Cum se realizează identificarea distinctă în Reges Online a fiecărui punct de lucru căruia angajatorul i-a delegat competența încadrării personalului, în situația în care respectivul punct de lucru nu mai deține un cod de identificare fiscală propriu? Dacă există în Reges Online un alt identificator al punctului de lucru, diferit de codul de identificare fiscală, care permite individualizarea acestuia și exercitarea competențelor prevăzute de art. 3 alin. (3) din HG nr. 295/2025? În situația în care unui punct de lucru fără cod fiscal propriu i-a fost delegată competența de completare și transmitere a datelor în Registru, care este modalitatea tehnică de configurare și operare a acestuia în cadrul Reges Online? În cazul în care punctele de lucru fără cod fiscal propriu nu mai pot fi definite și administrate distinct în Reges Online, în ce mod se aplică în practică dispozițiile art. 3 alin. (3) din HG nr. 295/2025 referitoare la delegarea competenței de completare și transmitere a datelor în Registru către aceste unități.

„Considerăm că aceste clarificări sunt necesare pentru asigurarea unei aplicări unitare a legislației și pentru evitarea unor interpretări divergente în rândul angajatorilor, în special în contextul reorganizării regimului fiscal al sediilor secundare”, mai punctează CCF.

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