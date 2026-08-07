TVA de 11% sau 21% la prăjiturile cu zahăr adăugat? Dilema care îi frământă din nou pe unii antreprenori HoReCa

Modificările privind TVA-ul pentru produsele cu zahăr adăugat generează noi întrebări în rândul antreprenorilor din HoReCa. O discuție pornită recent de la cazul unei cofetării readuce în atenție o dilemă: ce cotă de TVA se aplică unei prăjituri cu un conținut ridicat de zahăr adăugat atunci când este consumată în locație sau este luată la pachet: cota redusă de 11% sau cota standard de 21%?

Întrebarea a fost ridicată de o membră a grupului de Facebook Tax Advisors, comunitate cu peste 54.000 de membri, formată din antreprenori, experți contabili și specialiști în fiscalitate.

„Am o nelămurire privind aplicarea TVA-ului într-o cofetărie și aș aprecia dacă mă poate ajuta cineva care cunoaște legislația. Avem ca obiect de activitate cofetărie și în incintă avem un spațiu amenajat cu mese, unde clienții pot consuma produsele. În cazul unei prăjituri care depășește 10 g zahăr adăugat/100 g produs: dacă este consumată în locație, se aplică TVA de 11% sau de 21%? dacă este vândută la pachet, înțeleg că se aplică TVA de 21%. Nelămurirea mea este dacă simplul fapt că prăjitura este servită și consumată în locație o încadrează la serviciu de restaurant (TVA 11%) sau dacă, din cauza conținutului de zahăr, se aplică tot TVA de 21%”, a scris aceasta pe grup.

În discuție, una dintre opiniile exprimate a fost că indiferent dacă prăjitura este consumată în locație sau este vândută la pachet, se aplică TVA de 21%. „Pragul de zahăr de minimum 10g/100g produs anulează dreptul de a folosi cota redusă de TVA, indiferent de modul de servire”, a explicat un participant la discuție.

O altă interpretare exprimată în discuție a fost că, în cazul unei cofetării, cota de TVA ar putea depinde de modul în care este realizată vânzarea.

„Având în vedere că este cofetărie, în cazul în care activitatea autorizată este de restaurant/bar, atunci cota este de 11% la servire și 21% pentru take away”, a scris un membru al Tax Advisors.

În discuție a intervenit și consultantul fiscal și expertul contabil Cornel Grama, care a apreciat că în cazul serviciilor de restaurant și catering, categorie în care ar putea intra și o cofetărie care oferă servicii conexe, pe lângă simpla vânzare a produselor, se aplică cota redusă de TVA de 11%, indiferent de conținutul de zahăr al produsului.

„Zahărul conținut e relevant când ne aflăm în situația unor livrări de bunuri. Aici avem o prestare de serviciu, conform Art. 291, alin. 2, lit. n”, a scris Cornel Grama.

El a apreciat că este important de înțeles când sunt servicii de restaurant și catering cu cota redusă și cand e vorba de livrare de bunuri cu cotă standard de TVA.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „în sensul TVA, serviciile de restaurant și de catering reprezintă servicii care constau în furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spațiile prestatorului, iar serviciile de catering constau în prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor prestatorului”.