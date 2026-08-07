Noi reguli ANAF și Vamă pentru românii care aduc țigări și alcool din UE, pentru a combate micul trafic și neplata accizelor

ANAF și Autoritatea Vamală Română au stabilit, printr-un ordin comun publicat în Monitorul Oficial, noi reguli pentru a combate fenomenul de „mic trafic” cu produse accizabile - țigări și alcool - cumpărate din alte state membre UE și aduse în România de persoane fizice.

Ordinul clarifică ce înseamnă transportul „ocazional” de astfel de produse pentru uz personal. Acesta stabilește criterii pentru a face diferența între cumpărăturile destinate consumului propriu și transporturile repetate care pot indica faptul că produsele sunt destinate vânzării ilegale.

Măsura vine în contextul în care autoritățile semnalează o creștere a fenomenului de „mic trafic”, în special la granița cu Bulgaria. Potrivit ANAF și Autorității Vamale Române, unele persoane aduc în mod repetat produse accizabile declarate pentru consum propriu, dar care ulterior sunt vândute ilegal în România.

Conform ordinului oficializat acum, prin caracter ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către o persoană fizică pentru uzul său propriu se înțelege transportul de produse accizabile care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este realizat exclusiv în scop personal, necomercial, de către persoana respectivă;

b) nu face parte dintr-o serie succesivă de transporturi efectuate de aceeași persoană, de natură să indice desfășurarea unei activități economice;

c) cantitatea totală de produse accizabile transportată de aceeași persoană, care:

Într-un interval de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată, nu depășește următoarele limite:

tutunuri prelucrate:

1. țigarete - 800 de bucăți;

2. țigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 400 de bucăți;

3. țigări de foi - 200 de bucăți;

4. tutun de fumat - 1 kg;

în cazul produselor care conțin tutun:

a) produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, cu încadrarea tarifară NC 2404 11 00: 250 g sau 800 de stickuri;

b) tutunuri pentru mestecat cu încadrarea tarifară NC 2403 99 10 00: 250 g;

c) tutunuri pentru uz nazal cu încadrarea tarifară NC 2403 99 10 00: 250 g.

- într-un interval de un an de la ultima constatare înregistrată, nu depășește următoarele limite cantitative în cazul băuturilor alcoolice:

1. băuturi spirtoase - 10 litri;

2. produse intermediare - 20 litri;

3. vinuri - 90 litri (din care maximum 60 l de vinuri spumoase);

4. bere - 110 litri.

De asemenea, AVR va crea un Registru electronic pentru a monitoriza introducerile ocazionale de țigări și alcool în România din alte state membre UE, de către persoane fizice.

În el se înregistrează constatările AVR și ANAF privind introducerile de produse accizabile efectuate de persoane fizice, pe baza unei fișe de constatare.

Fișa de constatare se semnează de către personalul constatator și de către persoana care deține bunurile. Refuzul persoanei de a semna fișa nu împiedică înregistrarea constatărilor în registru, situație în care personalul constatator consemnează refuzul de semnare în cuprinsul fișei.

La solicitarea scrisă a persoanei care deține bunurile, formulată la momentul întocmirii fișei de constatare, personalul desemnat transmite persoanei solicitante, în termen de 7 zile de la data solicitării, o copie în format electronic a fișei de constatare, la adresa de e-mail indicată în solicitare.

Accesează și descarcă Ordinul (nr. 1.613/956/2026) al AVR și ANAF privind definirea caracterului ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către o persoană fizică pentru uzul său propriu.