Ghid ANAF 2026 pentru firme, PFA și alți contribuabili: Încasări și plăți în numerar

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești a publicat un ghid PDF cu informații pentru firme privind operațiunile de încasări și plăți în numerar.

Potrivit ghidului, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber-profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane, denumiţi în continuare operatori economici, se vor realiza şi prin mijloace moderne de plată.

Măsurile se aplică și operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României.

Încadrarea în plafoanele prevăzute de lege se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi.

Beneficiarii de plăţi de natură salarială plătite de angajator, pensii, indemnizaţii şi alocaţii de asistenţă socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace moderne de plată.

În vederea aplicării prevederilor legale, persoanele juridice au obligaţia să dețină cel puţin un cont de plăți în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului, pe toată durata activităţii. Pentru persoanele juridice nou-înfiinţate, deschiderea contului se realizează într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data înfiinţării.

cont de plăţi - cont ţinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori de servicii de plată şi utilizat pentru executarea operaţiunilor de plată.

Nerespectarea obligației de a deține cont de plăți în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 10.000 lei.

Ghidul mai conține și informații precum plafoanele zilnice maxime şi condiţiile pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar între operatori economici.

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la operatorii economici, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către operatorii economici, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise:

- încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;

- plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Operatorii economici pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contravenție și se sancționează (amendă de 25% din suma care depășește plafonul pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei).

Accesează și descarcă ghidul ANAF complet privind operațiunile de încasări și plăți în numerar: