Muncesc mai mult, câștigă la fel și vor să plece: 1 din 3 angajați din România caută alt job (Studiu)

Piața muncii intră în 2026 cu un dezechilibru tot mai vizibil: angajații spun că muncesc mai mult, dar nu câștigă mai bine - iar răbdarea se apropie de limită. Un nou studiu, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, arată că intenția de plecare nu mai este un semnal izolat, ci o tendință în creștere.

1 din 3 angajați vrea să plece. Intenția crește de 3 ani la rând

Potrivit studiului „Employee Sentiment 2026 - Perspectiva angajaților români 2023–2025”, realizat de MKOR, peste 30% dintre angajați spun că este foarte probabil să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Practic, unul din trei este deja în căutarea unui nou job.

Tendința este una ascendentă: intenția de plecare a crescut de la un scor de 3,3 din 10 în 2023 la 3,9 din 10 în 2025, marcând trei ani consecutivi de deteriorare. În paralel, scade și percepția siguranței locului de muncă, ceea ce amplifică presiunea și accelerează decizia de schimbare.

„Observăm un trend periculos care s-a consolidat în ultimii trei ani: o deconectare profundă între efortul depus de angajați și recunoașterea primită. Nu mai vorbim doar despre o nemulțumire salarială, ci despre o criză de cultură organizațională”, spune Corina Cimpoca, fondatoare și managing partner MKOR.

Mai multă muncă, mai puțini oameni: moralul atinge minimul ultimilor ani

Datele arată o deteriorare simultană pe mai multe planuri. Moralul echipelor înregistrează cea mai accentuată scădere din ultimii trei ani, în timp ce volumul de muncă a crescut constant în perioada 2023-2025.

Angajații resimt din plin efectul echipelor mai mici: fac mai mult cu mai puțini oameni, iar suprasolicitarea devine o constantă. Percepția asupra mediului de lucru se degradează vizibil de la an la an, ceea ce contribuie direct la scăderea loialității.

Salariile stagnează, beneficiile scad: presiunea crește

Pe partea de recompense, cifrele indică un recul. Ponderea angajaților care au primit majorări salariale s-a înjumătățit față de 2023, semn că veniturile nu țin pasul cu efortul crescut.

În același timp, 3 din 10 angajați declară că pachetul de beneficii s-a redus față de 2024, o proporție în creștere față de edițiile anterioare ale studiului. Astfel, nu doar salariile bat pasul pe loc, dar și avantajele extrasalariale intră pe o pantă descendentă.

Diferențele dintre angajați devin tot mai vizibile. Aproximativ 29% sunt în zona de risc ridicat de plecare - majoritar bărbați (57%), cu vârsta medie de aproximativ 40 de ani, venituri mai mici și poziții de execuție, care percep mediul de lucru ca instabil și pachetul de compensații în scădere.

La polul opus, 52% sunt angajați stabili, cu venituri medii și o percepție echilibrată sau pozitivă asupra jobului.

„Companiile care ignoră epuizarea echipelor și lipsa perspectivelor de creștere vor pierde lupta pentru talente în 2026. Companiile care acționează acum vor câștiga loialitatea oamenilor pe termen lung”, adaugă Corina Cimpoca, fondatoare și managing partner MKOR.

După trei ani consecutivi de presiune în creștere și recompense în stagnare, piața muncii din România intră într-un punct critic. Angajații muncesc mai mult, câștigă la fel și se simt mai nesiguri - iar pentru unul din trei, următorul pas este deja schimbarea jobului.









