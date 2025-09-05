Modificarea impozitelor auto: Producătorii și importatorii din domeniu critică măsura. „Ridică serioase semne de întrebare”

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto şi face un apel public la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, considerând că metoda de impozitare stabilită prin această lege are „probleme de fond esenţiale”.

Asociaţia enumeră criterii „incomplete şi învechite”, diferenţe „insuficiente” între vehicule vechi şi noi şi un impact bugetar limitat. Potrivit APIA, actuala propunere „nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ şi nu încurajează tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient”, conform News.ro.

„România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil”, precizează asociaţia.

„Considerăm că proiectul de impozitare auto, introdus prin asumarea răspunderii Guvernului, fără consultare publică şi fără dialog real cu industria sau societatea civilă, reprezintă o abordare netransparentă şi riscantă, care ridică serioase semne de întrebare privind corectitudinea şi impactul acestui act legislativ. În plus, metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond esenţiale, pe care APIA le semnalează cu fermitate”, se arată într-un comunicat al asociaţiei.

Astfel, APIA enumeră criterii incomplete şi învechite, explicând că impozitul se calculează exclusiv pe baza cilindreei şi a încadrării într-o normă Euro, ignorând complet factorul relevant al emisiilor de CO₂, dar şi diferenţe insuficiente între vehicule vechi şi noi, aşa încât grila „nu descurajează menţinerea sau importul de maşini vechi şi poluante, ba chiar le favorizează”, întrucât un vehicul Euro 6 nou este impozitat identic cu unul de zece ani”.

De asemenea, asociaţia menţionează că noua impozitare auto are „un impact bugetar limitat”, întrucât în forma actuală sistemul „nu aduce venituri consistente la bugetul de stat şi, prin încurajarea pieţei autoturismelor vechi – de cele mai multe ori nefiscalizate – generează pierderi suplimentare din TVA, contribuţii sociale şi alte taxe conexe”.

„Guvernul a ignorat propunerile APIA – soluţia transmisă de noi, aliniată la bune practici europene şi bazată pe principiul «poluatorul plăteşte», nu a fost nici măcar luată în considerare pentru o discuţie preliminară”, precizează APIA.

Potrivit APIA, propunerea ministerului – care combină cilindreea cu norma Euro – „creează o confuzie între două cadre legislative distincte şi ignoră componenta CO₂, cea mai relevantă astăzi în contextul politicilor climatice europene”.

„Schema de impozitare prezentată generează anomalii evidente. O maşină Euro 6 de un an plăteşte acelaşi impozit ca una de zece ani. Diferenţele de taxare între un vehicul Euro 6 şi unul Euro 4 sunt minore şi nu reflectă diferenţele reale de performanţă şi de impact asupra mediului. În acelaşi timp, autoturismele mai vechi de zece ani, responsabile pentru cea mai mare parte a poluării şi a consumului ridicat, sunt impozitate prea puţin pentru a descuraja menţinerea sau achiziţionarea acestora”, precizează sursa citată.

APIA consideră că această abordare „nu stimulează reînnoirea parcului auto, şi nici orientarea către vehicule cu emisii reduse, fie ele hibride sau electrice, ci, din contră, menţine un avantaj competitiv pentru vehiculele vechi şi poluante”, în contradicţie cu obiectivele de mediu asumate de România şi Uniunea Europeană.

„În concluzie, considerăm că actuala propunere este greşită şi incompletă. Ea nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ şi nu încurajează tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient. Vă rugăm să reanalizaţi de urgenţă această formulă şi să integraţi într-un viitor mecanism de impozitare criterii relevante, precum emisiile de CO₂, vechimea vehiculului şi nivelul real de poluare, alături de cilindree şi norma Euro. (...). România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil, care să sprijine tranziţia către un transport mai curat. APIA este pregătită să contribuie la această construcţie, împreună cu Guvernul României”, se mai arată în comunicatul citat.