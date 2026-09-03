Misterul Memorandumului Poșta Română-Temu: acordul a fost anunțat oficial, dar comunicatul a dispărut de pe site-ul companiei de stat

Poșta Română a anunțat miercuri, 2 septembrie 2026, semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu platforma de comerț electronic Temu, pentru dezvoltarea serviciilor logistice destinate comercianților români. Anunțul este în continuare public pe paginile oficiale de Facebook și LinkedIn ale companiei de stat.

Există însă o situație neobișnuită: comunicatul oficial despre Memorandum a dispărut de pe site-ul Poștei Române.

În primul comentariu la postarea publicată de Poștă pe Facebook este indicat linkul către comunicatul intitulat „Temu și Poșta Română semnează un Memorandum de Înțelegere privind serviciile logistice pentru comercianții români”.

Linkul duce în continuare către site-ul oficial al companiei, însă articolul nu mai există. În locul comunicatului, pagina de pe site-ul Poștei Române afișează mesajul „ID-ul nu a fost găsit!”.

Același link către comunicatul dispărut apare și în postarea oficială a Poștei Române de pe LinkedIn. Postarea este în continuare online și prezintă pe larg acordul cu Temu.

StartupCafe.ro a solicitat explicații Poștei Române și ministerului de resort, care reprezintă statul în companie, pentru a afla de ce a fost retras sau depublicat comunicatul și dacă a intervenit vreo schimbare în privința Memorandumului.

Până la publicarea acestui articol nu am primit răspunsurile.

Acordul Poșta–Temu rămâne anunțat public

Dispariția comunicatului de pe site nu înseamnă, cel puțin pe baza informațiilor disponibile în acest moment, că Memorandumul ar fi fost anulat.

Poșta Română menține anunțul pe rețelele sociale, iar Temu a publicat la rândul său acordul pe pagina sa oficială.

Mai mult, comunicatul transmis pe 2 septembrie apare integral și pe fluxul AGERPRES, sub titulatura „Comunicat de presă - Poșta Română”.

Temu a distribuit separat, internațional, o versiune în limba engleză a anunțului prin PR Newswire.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, este citat și etichetat în comunicarea companiei. La momentul verificării StartupCafe.ro, Memorandumul nu apărea însă între postările publice vizibile de pe profilul său personal.

Ce prevede Memorandumul dintre Poșta Română și Temu

Potrivit comunicatului transmis presei, acordul urmărește simplificarea logisticii pentru firmele românești care vând produse prin Temu.

Poșta Română ar urma să ofere un serviciu integrat care include:

preluarea coletelor de la comercianți;

sortarea acestora în centre logistice din România;

livrarea last-mile;

livrare la domiciliu;

puncte de ridicare;

lockere automate;

oficii poștale.

Cele două companii spun că intenționează și să dezvolte soluții logistice prin care sellerii români de pe Temu să poată livra mai ușor către clienți din alte țări europene.

„Rețeaua noastră ajunge în comunități din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale”, afirmă Valentin Ștefan în anunțul Poștei, precizând că acordul va pune serviciile de livrare și retur ale companiei la dispoziția comercianților români de pe Temu.

Este importantă însă o distincție: Memorandumul prezentat public privește în primul rând comercianții români care vând pe Temu, nu livrarea în România a coletelor ieftine importate direct din China.

Această diferență devine relevantă prin prisma controverselor în care Poșta Română și Temu au fost implicate separat în ultimele luni.

„Taxa Temu” de 25 de lei și disputa privind colectarea ei

De la 1 ianuarie 2026, România aplică o taxă de 25 de lei pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 EUR care provin din afara Uniunii Europene.

Măsura, cunoscută în spațiul public drept „taxa Temu”, a fost introdusă prin Legea 239/2025 și urmărește, potrivit explicațiilor transmise anterior StartupCafe.ro de Ministerul Finanțelor, atât un scop fiscal, cât și unul de reglementare a fluxurilor de comerț electronic, pe fondul creșterii puternice a importurilor de mică valoare.

În februarie 2026, Newsweek România relata că directorul general al Poștei, Valentin Ștefan, se număra printre opozanții mecanismului prin care companiile de curierat trebuiau să colecteze această taxă pentru coletele provenite de pe platforme precum Temu și Shein.

Acordul anunțat acum cu Temu nu se referă însă, potrivit informațiilor făcute publice, la aceste importuri, ci la folosirea infrastructurii Poștei pentru comercianții locali care vând prin marketplace.

Temu, amendată cu 200 milioane EUR de Comisia Europeană

Memorandumul apare și într-un moment complicat pentru Temu în relația cu autoritățile europene.

Pe 28 mai 2026, Comisia Europeană a amendat Temu cu 200 milioane EUR pentru încălcarea Digital Services Act (DSA).

Executivul european a constatat că Temu nu a identificat, analizat și evaluat cu suficientă diligență riscurile sistemice legate de comercializarea produselor ilegale pe platformă și efectele asupra consumatorilor europeni.

Comisia spune că investigația sa a indicat o probabilitate ridicată ca utilizatorii europeni ai Temu să întâlnească produse ilegale.

În cadrul unui exercițiu de tip „mystery shopping”, autoritățile europene au identificat inclusiv încărcătoare care nu au trecut testele de siguranță și jucării pentru copii care prezentau riscuri.

Temu este încadrată drept Very Large Online Platform, cu zeci de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană.

Vizitele controversate ale șefului Poștei în China

Există și un context anterior privind relația conducerii Poștei Române cu China.

În martie 2024, directorul general Valentin Ștefan a fost criticat public de ministrul Digitalizării de la acea vreme, Bogdan Ivan, pentru o deplasare în China despre care ministrul afirma că nu fusese comunicată acționarului majoritar și Consiliului de Administrație.

Bogdan Ivan spunea atunci că a încercat să discute cu directorul Poștei în contextul conflictului de muncă din companie, dar că acesta era plecat în China „fără să informeze acționarul majoritar” și fără să informeze Consiliul de Administrație, potrivit relatării Wall-Street.ro.

În timpul relațiilor dezvoltate cu operatorii chinezi, Valentin Ștefan a vorbit și despre posibilitatea ca Poșta Română și România să devină un punct de intrare pentru companiile chineze pe piața europeană.

Potrivit declarațiilor sale pentru presa chineză, citate ulterior în presa din România, Poșta Română ar fi dispusă să funcționeze ca o „trambulină” pentru companiile chineze interesate de România și Europa.

Strategia internațională nu este ascunsă de companie. În prezentarea oficială a directorului general, Poșta arată că Valentin Ștefan urmărește dezvoltarea unui hub logistic regional prin care operatorul român să joace un rol mai important în Europa Centrală și de Sud-Est.

De ce a dispărut comunicatul?

În acest moment nu există o explicație publică.

Poșta Română a anunțat Memorandumul, l-a distribuit pe rețelele sale sociale și a trimis comunicatul către presă. Temu continuă, la rândul său, să prezinte public parteneriatul.

Cu toate acestea, pagina oficială către care Poșta însăși își trimite cititorii nu mai conține comunicatul.

StartupCafe.ro a cerut Poștei Române să precizeze motivul retragerii/depublicării, dacă Memorandumul este în continuare în vigoare, să transmită o copie a documentului și să spună dacă acesta privește exclusiv serviciile oferite comercianților români sau include și alte forme de cooperare cu Temu.

Am întrebat separat ministerul care reprezintă statul ca acționar majoritar dacă a fost informat înainte de semnarea Memorandumului și dacă, după anunțarea acestuia, a cerut Poștei Române clarificări privind acordul sau comunicarea publică.

Vom actualiza articolul după primirea răspunsurilor.