Fondul de Garantare a semnat protocoale cu 16 brokeri de credite pentru a sprijini antreprenorii în accesarea garanțiilor de stat din 4 programe FNGCIMM

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a semnat protocoalele de colaborare cu 16 brokeri de credite, pentru ca aceștia să acorde sprijin firmelor românești în accesarea programele FNGCIMM de garanții de stat la împrumuturile IMM.

Fondul de garantare a lansat în urmă cu 3 săptămâni apelul de colaborare cu brokerii de credite, prin care aceștia devin „facilitatori activi în relația cu antreprenorii, oferind acces mai rapid la instrumentele de garantare și contribuind la reducerea birocrației și a timpilor de așteptare”.

Protocoalele de colaborare vizează două direcții principale:

• Informare: Brokerii prezintă potențialilor clienți produsele FNGCIMM;

• Asistență: Brokerii sprijină antreprenorii în înțelegerea mecanismelor de garantare și în pregătirea documentației necesare, contribuind la un proces eficient și bine structurat.

Patru produse de garantare FNGCIMM au fost incluse în parteneriatele cu brokerii: Plafon, OptIMM, Expresa și Refinanțarea creditelor accesate prin ordonanțele de urgență 99/2022 și 18/2024 (IMM Invest și IMM Plus):

Produs de Garantare Capital de lucru (valoare lei) Investiții (valoare lei) PLAFON Max. 2.400.000 lei Max. 2.400.000 lei OPTIMM Max. 400.000 lei - EXPRESA Max. 2,5 mil. EUR (echiv.) Max. 2,5 mil. EUR (echiv.) Refinanțare OUG 99 & OUG 18 Ultimul sold (max. 4.000.000 lei) -

Notă: Valorile menționate pentru PLAFON și OPTIMM sunt în funcție de finanțator. Pentru EXPRESA, valoarea reprezintă expunerea pe debitor sau grup de debitori.

„Interesul ridicat pentru acest tip de parteneriat confirmă relevanța demersului nostru. Prin colaborarea cu brokerii de credite, aducem soluțiile de garantare mai aproape de antreprenori, prin intermediul unor profesioniști care le înțeleg nevoile. Expertiza brokerilor, susținută de mecanismele noastre de garantare, creează un cadru eficient pentru dezvoltarea proiectelor de investiții” – a transmis managementul FNGCIMM.

FNGCIMM continuă să primească solicitări din partea brokerilor de credite care doresc să se alăture acestei inițiative și să contribuie la facilitarea accesului la finanțare pentru mediul de afaceri.

Brokerii interesați de încheierea unui protocol de colaborare sunt invitați să transmită o solicitare la adresa de e-mail: comercial@fngcimm.ro .