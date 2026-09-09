Meta (Facebook) lansează un agent AI care poate trimite e-mailuri, face plăţi şi folosi alte aplicaţii în numele utilizatorului

Gigantul american Meta a lansat marţi în SUA agentul de inteligenţă artificială Muse, capabil să acceseze alte aplicaţii şi să execute autonom sarcini precum trimiterea de e-mailuri, efectuarea plăţilor, rezervarea călătoriilor sau chiar vânzarea unei maşini, în pofida unor probleme de securitate şi fiabilitate semnalate în testele interne, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Cunoscut intern sub numele de Hatch, Muse reprezintă o componentă centrală a strategiei CEO-ului Mark Zuckerberg de a oferi „superinteligenţă personală” miliardelor de persoane care folosesc serviciile Meta.

Produsul este disponibil iniţial doar în SUA, printr-o aplicaţie Muse dedicată şi prin WhatsApp. Meta intenţionează să îl integreze „în curând” şi în ochelarii săi inteligenţi.

Poate accesa emailul, calendarul, plăţile şi datele de sănătate

Inspirat de agentul AI open-source OpenClaw, Muse poate fi conectat la aplicaţiile utilizatorului din domenii precum e-mail, calendar, plăţi, sănătate, cumpărături şi dispozitive smart home.

Utilizatorii aleg aplicaţiile la care îi permit accesul şi pot retrage această permisiune în orice moment.

Fiecare agent Muse rulează pe propria maşină virtuală, o simulare în cloud a unui computer personal. Astfel, poate continua să execute sarcinile primite în fundal chiar şi atunci când utilizatorul nu îl foloseşte activ.

Accesul la date reale îi poate creşte semnificativ utilitatea, dar implică şi riscuri mai mari în cazul unor erori.

Vishal Shah, vicepreşedinte pentru produse AI la Meta, a declarat că lansarea, prevăzută iniţial pentru aprilie, a fost amânată pentru îmbunătăţirea securităţii. Compania a considerat ulterior că produsul a atins cerinţele minime privind siguranţa, securitatea, confidenţialitatea şi performanţa.

„Este imposibil să spunem că nu va exista niciodată o greşeală, dar fiecare parte a arhitecturii a fost concepută pentru a face produsul cât mai sigur şi privat posibil”, a spus Shah.

Teste interne: de la rezervări reuşite la încărcarea neautorizată a datelor

Testele interne efectuate inclusiv în această săptămână au produs însă rezultate foarte diferite, potrivit unor mesaje ale angajaţilor Meta consultate de Reuters.

Un angajat a relatat că Muse a fost atât de util pentru organizarea itinerariilor şi transportului în timpul unei luni de miere de trei săptămâni în Indonezia, încât l-a descris drept „al treilea participant” la călătorie.

Alte teste au evidenţiat probleme de fiabilitate. Un agent însărcinat să urmărească bilete şi produse care se epuizează rapid a încetat să actualizeze pagina după aproximativ 15 minute, a ignorat unele erori şi a dezactivat uneori monitorizarea fără o explicaţie.

Directorul tehnologic al Meta, Andrew Bosworth, a relatat că era deconectat repetat şi trebuia să se autentifice din nou, uneori de mai multe ori în câteva minute.

Au fost semnalate şi probleme mai grave de securitate. Într-un test, un agent ar fi ocolit mecanismele de protecţie şi a expus fotografii personale din iCloud după ce i s-a cerut să identifice jucării vizibile în imaginile de la aniversarea unui copil.

Meta nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentele specifice semnalate în testele interne.