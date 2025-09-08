Skip to content

Mari investitori străini, întâlnire cu premierul Bolojan la București, pentru a discuta despre situația economică a României 

Sursă: Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan s–a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, pentru a discuta situația fiscal-bugetară a României și măsurile pe care le implementează Guvernul „pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice”.

Delegația de investitori se află într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est, potrivit Executivului. 

„Reprezentanții delegației au subliniat că România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, remarcând atât oportunitățile de creștere, cât și necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală. Un alt punct de interes a fost stabilitatea politică internă, considerată esențială pentru continuitatea reformelor și pentru menținerea predictibilității în mediul economic”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, precum și modul în care acestea răspund atât cerințelor de responsabilitate fiscală, cât și nevoii de a menține încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali, mai precizează Executivul.

„Astfel de întâlniri periodice, precum cea de astăzi, arată interesul constant al mediului investițional pentru România și confirmă că direcția de responsabilitate bugetară este privită ca esențială pentru viitorul țării”, conform comunicatului.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific în Cancelaria Prim-Ministrului, Ionuț Dumitru.

