Magazinele europene cer exceptarea reclamelor generate de AI de la noile reguli de transparenţă ale UE

Asociaţia europeană a comercianţilor EuroCommerce, ai cărei membri includ Amazon, H&M, Inditex şi Ikea, solicită Comisiei Europene să excepteze reclamele generate cu ajutorul inteligenţei artificiale de la obligaţia de a indica în mod explicit utilizarea AI, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Solicitarea vine înainte de intrarea în vigoare, la 2 august, a Legii privind Inteligenţa Artificială (AI Act), noul regulament european care obligă companiile să eticheteze în mod clar imaginile, videoclipurile şi materialele audio create sau modificate cu ajutorul inteligenţei artificiale atunci când acestea constituie „deepfake-uri”.

Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, directorul general al EuroCommerce, Christel Delberghe, susţine că reclamele generate cu AI care nu au scopul de a induce consumatorii în eroare nu ar trebui încadrate în categoria deepfake.

Potrivit organizaţiei, regulamentul nu ar trebui să se aplice situaţiilor în care inteligenţa artificială este folosită pentru a crea imagini de prezentare a produselor, cum ar fi generarea unei imagini cu un living pentru promovarea unei canapele sau îmbunătăţirea fotografiilor produselor în scop comercial.

Utilizarea inteligenţei artificiale în marketing s-a extins rapid în sectorul comerţului. Comerciantul online german Zalando, prezent și în România, a declarat anterior că tehnologia i-a permis să reducă cu aproximativ 90% costurile de producţie a conţinutului vizual.

În acelaşi timp, companii din industria modei, precum H&M şi Zara, utilizează clone digitale generate cu AI ale modelelor pentru anumite campanii publicitare şi materiale promoţionale.

EuroCommerce avertizează că aplicarea regulilor de transparenţă tuturor materialelor publicitare create sau modificate cu ajutorul inteligenţei artificiale ar obliga comercianţii să eticheteze o proporţie foarte mare din conţinutul lor de marketing.

Potrivit organizaţiei, acest lucru ar putea reduce valoarea avertismentelor pentru consumatori, deoarece etichetele ar deveni atât de frecvente încât şi-ar pierde relevanţa.

Comisia Europeană nu a comentat deocamdată solicitarea.

Discuţia evidenţiază una dintre principalele provocări ale implementării AI Act: găsirea unui echilibru între transparenţa privind utilizarea inteligenţei artificiale şi evitarea unor obligaţii considerate excesive de mediul de afaceri, într-un moment în care tehnologia este utilizată pe scară largă în publicitate, comerţ electronic şi marketing digital.