Listă: Unitățile de cazare înscrise în programul „Litoralul pentru Toți”, ediția de toamnă 2026

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunță ediția de toamnă 2026 a programului special „Litoralul pentru Toți", care se desfășoară în perioada 1–30 septembrie 2026, la care participă 67 de unități de cazare până în prezent, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Ajuns la cea de-a 49-a ediție, după mai bine de două decenii, programul este inițiat și coordonat de FPTR și este susținut prin participarea operatorilor economici de pe litoral.

Obiectivul programului a rămas același: vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival. Până în prezent, sunt înscrise 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice.

O noutate a acestei ediții este schimbarea listei de participanți. 24 dintre unitățile înscrise acum nu au participat la ediția din primăvară. Între acestea sunt unități care intră pentru prima dată în program, dar și operatori care revin după o perioadă.

Ediția din această toamnă are loc în „Anul Calității în Turism", inițiativă lansată de FPTR pentru anul 2026 și preluată de operatorii economici. Mesajul FPTR este simplu: un tarif mai mic în extrasezon trebuie să vină împreună cu servicii corecte.

Cel mai mic tarif până în prezent este de 39 lei/persoană/noapte, în Eforie Nord.

Tarifele minime comunicate de unitățile participante sunt:

Eforie Nord – de la 39 lei/persoană/noapte;

– de la 39 lei/persoană/noapte; Eforie Sud – de la 65 lei/persoană/noapte;

– de la 65 lei/persoană/noapte; Costinești – de la 60 lei/persoană/noapte;

– de la 60 lei/persoană/noapte; Neptun-Olimp – de la 58 lei/persoană/noapte;

– de la 58 lei/persoană/noapte; Jupiter – de la 74 lei/persoană/noapte;

– de la 74 lei/persoană/noapte; Saturn – de la 77 lei/persoană/noapte;

– de la 77 lei/persoană/noapte; Mangalia – de la 108 lei/persoană/noapte;

– de la 108 lei/persoană/noapte; Vama Veche – de la 80 lei/persoană/noapte;

– de la 80 lei/persoană/noapte; Mamaia – de la 69 lei/persoană/noapte;

– de la 69 lei/persoană/noapte; Mamaia Nord – de la 65 lei/persoană/noapte.

Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare, altele includ mic dejun sau servicii All Inclusive.

Față de ediția de primăvară, când cel mai mic tarif comunicat a fost de 42 lei/persoană/noapte, actuala ediție pornește de la 39 lei/persoană/noapte pentru cazare fără masă.

Chiar dacă perioada oficială a programului este 1–30 septembrie 2026, unele unități au transmis oferte care continuă și în luna octombrie, transmite federația. Astfel, turiștii au mai multe opțiuni de vacanță în extrasezon, iar operatorii își pot menține activitatea pentru o perioadă mai lungă.

„După 49 de ediții, «Litoralul pentru Toți» continuă să atragă unități noi și să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediții. Am declarat 2026 «Anul Calității în Turism» pentru că turismul românesc pentru că turismul românesc trebuie să câștige în fața destinațiilor externe prin servicii, profesionalism și un raport corect între preț și ceea ce asteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon și trebuie să plece mulțumit, cu dorința de a reveni”, declară Dr. Ing. Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.

FPTR recomandă turiștilor ca, înainte de rezervare, să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extrasezon, inclusiv serviciile de masă, programul de funcționare al piscinelor, programele de muzică și divertisment.

Lista unităților participante, tarifele, perioadele de valabilitate și datele de contact sunt publicate pe site-ul oficial al Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Lista este actualizată pe măsură ce FPTR primește noi inscrieri.

Pentru disponibilitate și rezervări, turiștii pot contacta direct unitățile de cazare sau agențiile de turism partenere.

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