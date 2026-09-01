Un lanț comercial danez intră pe piața din România, la București și Timișoara

Un lanț comercial danez deschide două magazine în București și în Timișoara, marcând intrarea pe piața românească, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Primul magazin NORMAL se va deschide miercuri, 30 septembrie 2026, la Mega Mall din București, urmat de al doilea magazin la Shopping City Timișoara vineri, 2 octombrie.

Magazinul din Mega Mall din București va avea o suprafață comercială de 275 mp, în timp ce magazinul din Shopping City Timișoara va avea o suprafață de 380 mp. Fiecare magazin va angaja aproximativ 18 membri în echipă.

Lanțul danez promite să aducă „o combinație de mărci cunoscute, prețuri constant mici și o experiență de cumpărături captivantă și exploratoare”. Acesta s-a extins, în cei 13 ani de activitate, la peste 1.000 magazine în 14 țări europene.

„Suntem încântați să începem în această toamnă călătoria noastră pe piața românească prin deschiderea nu doar a unuia, ci a două magazine, în două orașe mari: primul în capitala București și al doilea în Timișoara. România este o piață atractivă și în creștere, cu consumatori din ce în ce mai deschiși la formate de cumpărături distinctive. Această dinamică se aliniază perfect cu abordarea noastră și sperăm că publicul va aprecia conceptul nostru unic, care combină mărci cunoscute, prețuri mici fixe și 100 de produse noi în fiecare săptămână, transformând cumpărăturile de zi cu zi într-o experiență bazată pe descoperiri”, a declarat CEO-ul Jakob Frølich Maarbjerg.

NORMAL oferă o gamă largă de produse, de la mărci recunoscute la nivel internațional până la articole esențiale de zi cu zi. Sortimentul include peste 3.500 de produse din categorii precum îngrijire personală, frumusețe, îngrijirea părului, igienă orală, articole esențiale pentru uz casnic, produse de curățenie, gustări, băuturi și alte produse de necesitate de zi cu zi. Gama este reîmprospătată continuu, cu cel puțin 100 de produse noi introduse în fiecare săptămână.

Pe lângă mărci de renume internațional, precum L'Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish, clienții vor descoperi, de asemenea, mărci și linii de produse vândute exclusiv în NORMAL.

Sortimentul reflectă, de asemenea, cele mai recente tendințe globale de consum, inclusiv K-Beauty din Coreea de Sud și J-Beauty din Japonia, iar gama este completată de o selecție de snacksuri și băuturi internaționale.