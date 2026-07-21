Investitorii români de tip business angel intră într-un program european pentru startupurile din Republica Moldova

Rețeaua TechAngels România va contribui la dezvoltarea ecosistemului de finanțare pentru startupurile din Republica Moldova, printr-un nou program european dedicat formării comunității locale de business angels și stimulării co-investițiilor transfrontaliere.

TechAngels România, Business Angels Europe, META Group și Moldovan Technology Transfer Network au lansat ESIL Moldova, un program cu o durată de doi ani, destinat dezvoltării capacității locale de investiții în startupuri aflate la început de drum.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Franței, prin Expertise France, în cadrul inițiativei EU4Innovation East.

Investitorii vor fi pregătiți să evalueze și să finanțeze startupuri

ESIL Moldova se adresează atât persoanelor care vor să înceapă să investească în startupuri, cât și investitorilor de tip business angel care au deja experiență.

Participanții vor avea acces la formare, mentorat, schimburi de experiență, sesiuni de pitching și comunități de investitori din alte state europene.

Activitățile se vor desfășura la Chișinău și online și vor aborda teme precum evaluarea startupurilor, identificarea companiilor în care merită investit, dezvoltarea fluxului de oportunități de investiții, sindicalizarea rundelor și realizarea investițiilor transfrontaliere.

Persoanele interesate se pot înscrie pentru a primi informații despre activitățile și oportunitățile programului pe pagina ESIL Moldova.

Oportunități de colaborare între investitorii din România și Republica Moldova

Prin participarea TechAngels, programul urmărește și consolidarea legăturilor dintre investitorii din România, cei din Republica Moldova și comunitățile europene de business angels.

Aceste legături ar putea genera schimburi de experiență, colaborări și viitoare co-investiții în startupuri din regiune.

TechAngels va contribui la program cu experiența acumulată în lucrul cu firme de tehnologie aflate în fază incipientă și cu rețeaua sa de peste 130 de antreprenori, investitori și executivi.

„Investițiile de tip business angel sunt înțelese cel mai bine prin experiență practică, decizii reale de investiție și interacțiunea cu investitori experimentați. Vrem să îi ajutăm pe investitorii din Moldova să își dezvolte încrederea, disciplina și rețelele necesare pentru a sprijini pe termen lung fondatorii promițători”, a declarat Cosmin Curticăpean, vicepreședinte al TechAngels și coordonatorul programului ESIL Moldova din partea organizației românești.

De ce are nevoie Republica Moldova de mai mulți investitori business angel

Inițiatorii programului susțin că Republica Moldova formează specialiști bine pregătiți în tehnologie și generează startupuri promițătoare, dar accesul acestora la finanțări în fazele incipiente rămâne limitat.

Investitorii de tip business angel pot acoperi o parte din acest deficit, prin sume investite înainte ca firmele să poată atrage fonduri mari de venture capital.

Pe lângă capital, aceștia le pot oferi fondatorilor experiență de business, mentorat, cunoștințe despre anumite industrii și acces la clienți, parteneri și alți investitori.

„Moldova are antreprenori talentați, cu un potențial puternic de inovare, însă ecosistemele de startupuri de succes au nevoie și de investitori dispuși să își împărtășească experiența, să îi mentoreze pe fondatori și să își asume riscuri informate”, a declarat Charles Mathiaux, director adjunct al proiectului EU4Innovation East.

ESIL Moldova continuă activitatea Early Stage Investing Launchpad, inițiativă care lucrează din anul 2017 la dezvoltarea comunităților de investitori business angel din Europa, în special în țările în care investițiile organizate în startupuri sunt încă slab dezvoltate.

TechAngels: investiții de peste 47 de milioane EUR în startupuri tech

TechAngels este una dintre principalele rețele de investitori de tip business angel din România.

Organizația reunește peste 130 de antreprenori, investitori și executivi care investesc în companii de tehnologie aflate în fază incipientă.

Potrivit datelor comunicate de organizație, membrii TechAngels au contribuit în ultimii 13 ani cu peste 47 de milioane EUR la dezvoltarea startupurilor tech și au, în portofoliul agregat, peste 270 de companii.