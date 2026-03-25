Investitorii de la Kleiner Perkins, care au finanțat și primul „unicorn” românesc, varsă în piață încă 3,5 miliarde dolari pentru companii AI

Sursă: Dreamstime.com

Firma americană de investiții Kleiner Perkins, care a finanțat și compania IT UiPath, considerată primul „unicorn” al României, a lansat acum două noi fonduri, în valoare totală de 3,5 miliarde dolari, pentru investiții în firme de inteligență artificială (AI). 

Cele două noi fonduri Kleiner Perkins sunt împărțite astfel: 

  • 1 miliard de dolari în fondul KP22 - acesta este cel de-al 22-lea fond de venture capital al firmei de investiții și este destinat startup-urilor AI.
  • 2,5 miliarde dolari în fondul KP Select IV -acesta este destinat companiilor AI aflate în stadiu avansat de extindere (late-stage growth). 

Compania de investiții Kleiner Perkins, din Silicon Valley (Menlo Park), are o istorie de 54 de ani. De-a lungul timpului a investit în companii de tehnologie ca Google, Amazon, Twitter (X.com), Compaq,  Electronic Arts. 

Kleiner Perkins a ajutat și startup-ul românesc UiPath să devină „unicorn” în anul 2018. Mai exact, în martie 2018, compania IT româno-americană a obținut o investiție de serie B de 153 de milioane dolari de la fondurile Accel Growth Found, Kleiner Perkins Caufield & Byers şi Capital G (fondul de investiţii al Google). Atunci, producătorul de roboți software (RPA) a fost evaluat la 1,1 miliarde de dolari.

Afaceri

Gigantul Mars pune pe masă 85 de milioane de dolari pentru proiecte sociale și veterinare. Ce finanțează noul fond

Alexandra Smedoiu, Partener servicii fiscale, Deloitte Romania

Antreprenorii români, între oportunitățile UE și blocajele interne: ce frânează afacerile de familie – opinie partener Deloitte

eMAG iZi

eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România: cumpărăturile trec de la căutare la conversație

LUCA

Simigeriile Luca au ieftinit covrigii: „România trăiește o perioadă de presiune economică”