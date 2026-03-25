Investitorii de la Kleiner Perkins, care au finanțat și primul „unicorn” românesc, varsă în piață încă 3,5 miliarde dolari pentru companii AI

Firma americană de investiții Kleiner Perkins, care a finanțat și compania IT UiPath, considerată primul „unicorn” al României, a lansat acum două noi fonduri, în valoare totală de 3,5 miliarde dolari, pentru investiții în firme de inteligență artificială (AI).

Cele două noi fonduri Kleiner Perkins sunt împărțite astfel:

1 miliard de dolari în fondul KP22 - acesta este cel de-al 22-lea fond de venture capital al firmei de investiții și este destinat startup-urilor AI.

2,5 miliarde dolari în fondul KP Select IV -acesta este destinat companiilor AI aflate în stadiu avansat de extindere (late-stage growth).

Compania de investiții Kleiner Perkins, din Silicon Valley (Menlo Park), are o istorie de 54 de ani. De-a lungul timpului a investit în companii de tehnologie ca Google, Amazon, Twitter (X.com), Compaq, Electronic Arts.

Kleiner Perkins a ajutat și startup-ul românesc UiPath să devină „unicorn” în anul 2018. Mai exact, în martie 2018, compania IT româno-americană a obținut o investiție de serie B de 153 de milioane dolari de la fondurile Accel Growth Found, Kleiner Perkins Caufield & Byers şi Capital G (fondul de investiţii al Google). Atunci, producătorul de roboți software (RPA) a fost evaluat la 1,1 miliarde de dolari.