Investiții de 220.000 dolari prin acceleratorul american Techstars, care a sprijinit și antreprenori români

Startup-urile din România au atras investiții de capital de risc de 130 milioane EUR în anul 2024 (raport)

Startup-urile românești au reușită să atragă investiții de capital de risc în valoare totală mai mare de 100 de milioane de euro pentru al patrulea an consecutiv, ajungând anul trecut la 130,7 milioane de euro, arată raportul „Venture in Eastern Europe 2024”, transmis, joi, de How to Web, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Analiza oferă o imagine...