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Instagram introduce un marcaj special pentru profilurile create cu inteligență artificială

Logoul Instagram
Sursă: © Natanael Alfredo Nemanita Ginting | Dreamstime.com
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Instagram vrea ca profilurile create cu ajutorul inteligenţei artificiale să poarte etichete speciale, pentru ca utilizatorii să le poată deosebi cu uşurinţă de profilurile care aparţin oamenilor, potrivit News.ro.

În acest sens, Instagram introduce un marcaj special, menit să informeze utilizatorul că un anumit profil nu aparţine unei persoane reale, ci este rezultatul modelelor AI.

Platforma socială vrea ca profilurile inventate cu ajutorul AI-ului să poarte această etichetă specială, pentru a nu fi confundate cu cele ale persoanelor reale.

În caz contrar, spun cei de la Instagram, prezenţa conţinutului acestor profiluri în fluxurile personalizate va fi redusă.

Pentru asta, însă, Instagram va trebui să depisteze corect profilurile create cu AI. Nu este exclus ca, din eroare, să fie identificate greşit şi penalizate profilurile unor persoane reale.

Măsura vizează strict profilurile de utilizator, nu şi conţinutul generat de utilizatori cu ajutorul AI-ului şi postat în cardul reţelei, care devine din ce în ce mai dificil de identificat cu ochiul liber.

Două investigaţii jurnalistice distincte, realizate de The Guardian şi The New York Times, au descoperit pe reţelele de socializare o mulţime de profiluri create cu ajutorul AI, care pretind că sunt medici sau reprezintă diverse branduri.

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