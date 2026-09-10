Google oferă studenților români acces la 12 luni gratuite de abonament AI Plus

Gigantul Google anunță că oferă studenților, inclusiv celor din România, 12 luni de acces gratuit la instrumentele avansate Gemini AI, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Studenții din România se pot abona fără niciun cost la pachetul Google AI Plus, care oferă limite de două ori mai mari de utilizare a Gemini față de varianta de bază, acces la Gemini Omni, soluția care permite generarea multimodală de imagini și video, 400 GB de stocare în cloud, plus încărcări nelimitate de blocnotesuri pentru studiu, imagini și interacțiuni cu Gemini Live.

Mai mult, acum există și un hub Gemini dedicat studenților, unde se regăsesc toate instrumentele dedicate care îi ajută în organizarea proiectelor. Studenții pot adăuga materialele de curs, pot crea noi blocnotes-uri, pot genera notițe, își pot testa cunoștințele, pot folosi învățarea ghidată și multe altele.

Gemini Notebook este asistentul AI de studiu al studenților. În pachetul AI Plus, acesta vine cu o serie de funcționalități suplimentare față de varianta standard. Studenții au acces în Gemini Notebook la rezumatele audio și video, crearea de infografice, chestionare, rapoarte, fișe de lucru și prezentări, iar limita de surse care pot fi adăugate este crescută la 100. În plus, Gemini este integrat în Google Drive și Gmail, iar Gemini Live oferă studenților un partener conversațional pentru studiu.

„Educația a fost și continuă să fie un pilon important al activității Google în România, încă de la începuturile biroului, în 2010. Obiectivul tuturor programelor noastre de educație este sprijinirea oamenilor - fie elevi, profesori, antreprenori sau profesioniști - în dezvoltarea abilităților în utilizarea tehnologiei cu încredere și în siguranță, cu focus în ultimii ani pe inteligența artificială. Oferind studenților acces gratuit la instrumente avansate de AI ne dorim ca aceștia să aibă alături un asistent de studiu, care să-i ajute să-și însușească cunoștințele mai eficient și să le alimenteze creativitatea. Educația, învățarea și gândirea critică trebuie să fie în continuare pe primul loc în formarea tinerilor, cu tehnologia AI funcționând ca un ajutor în acest scop, un instrument și un partener de idei. Gaudeamus igitur!”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Oferta poate fi activată AICI. Studenții care au activat oferta Gemini AI Pro 2025 dedicată lor nu pot vedea promoția Google AI Plus 2026 până când expiră abonamentul de 12 luni aflat în derulare.

Acesta este al doilea an consecutiv când compania pune la dispoziția studenților din România pachete gratuite cu instrumente avansate de AI, care să-i ajute pe aceștia în studiu, învățare și îmbunătățirea performanțelor universitare.

De la începutul anului și până acum, căutările pe Google pentru Gemini au crescut de 5 ori. Un trend similar se observă și pentru AI Mode, unde interesul în căutările Google după această funcționalitate a atins maximum în august 2026. De asemenea, căutările după NotebookLM au crescut de aproape 3 ori în ultimele 12 luni, iar căutările pe Google în România pentru „agent AI” au explodat: +1990% în ultimul an.

În același timp, căutările cuprinzând numele unei științe/materii de curs, urmat de AI, au avansat rapid în ultimele 12 luni. De exemplu, „matematică AI” a avut o creștere de 3 ori, „istorie AI” a avansat de 7 ori, în timp ce chimia și biologia AI au crescut de 4 ori în căutările pe Google în țara noastră.