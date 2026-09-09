FOTO Apple lansează iPhone 18 Pro/Pro Max, telefonul pliabil iPhone Duo, AirPods 5 și ceasuri noi Apple Watch. Preț și specificații

Gigantul american Apple a lansat noile modele iPhone 18 Pro și 18 Pro Max, care vine cu o cameră foto cu apertură ajustabilă, telefonul pliabil iPhone Duo, căștile AirPods 5 și ceasurile inteligente Apple Watch Series 12 și Watch Ultra 4.

„Vedeta” serii a fost de departe iPhone Duo, primul telefon pliabil al companiei, care readuce tehnologia TouchID și are un format mai lat cât timp este pliat, cu un software adaptat pentru ecranul interior și pentru cel exterior.

iPhone 18 Pro/Pro Max. Preț și specificații

Ecran de 6,3 inch/6,9 inch Super Retina XDR

Cameră principală 48 MP Fusion cu apertură variabilă ,un Ultra Wide și un Telefoto

,un Ultra Wide și un Telefoto Pro Controls – setări profesionale customizabile

– setări profesionale customizabile Apple Reference Image – funcție de demonstrare a autenticității pozelor făcute cu iPhone sau modificate/generate cu AI

– funcție de demonstrare a autenticității pozelor făcute cu iPhone sau modificate/generate cu AI Dynamic Island regândit

regândit Procesor A20 Pro , cu design inspirat de procesoarele M (Mac/iPad), cu memoria plasată lângă unitatea silicon

, cu design inspirat de procesoarele M (Mac/iPad), cu memoria plasată lângă unitatea silicon Cameră de vapori mai mare

Procesor de rețea Apple N1

Filmare video cu moduri cinematice, cu support 4K și Dolby Vision HDR și pentru time-lapse și izolare fonică pentru muzică

Durată de viață lungă a bateriei pe modelele eSIM ( 36 ore Pro / 45 ore Pro Max )

) iOS 27 cu Apple Intelligence și Siri AI

De departe, cea mai mare schimbare între modelul de anul trecut și cel tocmai anunțat este camera principală cu apertură variabilă între f/4 și f/1.48, care se adaptează în funcție de condițiile de lumină.

iPhone 18 Pro și Pro Max vin în patru culori, burgundy, albastru deschis, negru și argintiu, iar ca variante de stocare, vor fi disponibile modele cu 256 GB, 512 GB, 1 TB și 2 TB. Prețul de început este de 1.199 dolari pentru 18 Pro și de 1.299 dolari pentru varianta Max.

iPhone Duo. Preț și specificații

Ecran intern pliabil de 7,6 inch , ecran extern de 5,4 inch , ambele Super Retina XDR

, ecran extern de , ambele TouchID pe butonul lateral

pe butonul lateral Construcție de titan de gradul 5 , Ceramic Shield pe spate și Ceramic Shield 2 pe ecran

, Ceramic Shield pe spate și Ceramic Shield 2 pe ecran Protecție împotriva apei și prafului IP68

Cameră principală Fusion de 48 MP cu Telefoto 2x integrat ,cameră Ultra Wide Fusion de 48 MP

,cameră iOS 27 regândit pentru experiența de telefon pliabil, cu Dynamic Island adaptat vertical

regândit pentru experiența de telefon pliabil, cu Dynamic Island adaptat vertical Procesor A20 Pro , cu design inspirat de procesoarele M (Mac/iPad), cu memoria plasată lângă unitatea silicon

, cu design inspirat de procesoarele M (Mac/iPad), cu memoria plasată lângă unitatea silicon Procesor de rețea Apple N1 și celular C2

și celular Cameră de vapori mai mare

Durată de viață lungă a bateriei (până la 31 de ore video cu ecranul pliabil, 44 de ore cu ecranul exterior, 24 de ore cu ambele ecrane utilizate )

) Apple Intelligence și Siri AI

iPhone Duo vine în două culori, alb și negru albăstrui (night sky), iar ca variante de stocare, vor fi disponibile modele cu 256 GB, 512 GB, 1 TB și 2 TB. Prețul de început este de 1.999 dolari pentru 256 GB.

Odată cu noile telefoane, Apple a prezentat și următoarele generații de Apple Watch, Watch Ultra și noile căști AirPods.

Apple Watch Series 12 și Apple Watch Ultra 4. Preț și specificații

Apple Watch Series 12 oferă „cea mai precisă detecție a ritmului cardiac într-un dispozitiv purtabil, cu frecvență mai ridicată și detecție HRV”, promite compania. De asemenea, acesta introduce și „Health Sensing System”, cu noi senzori optici și electrici pentru inimă, care oferă măsurători de frecvență mai ridicată a ritmului cardiac și a variabilității frecvenței cardiace, care alimentează un set îmbunătățit de funcții de sănătate și fitness, alimentate de cipul S11.

În continuare, ceasul oferă funcții ca monitorizarea avansată a antrenamentelor, monitorizarea somnului, notificările de sănătate a inimii, aplicația ECG, notificări despre apneea în somn, detecție pentru căderi, SOS de urgență și altele.

Aplicația Health a fost reproiectată pentru a răspunde dinamic la datele utilizatorului folosind Apple Intelligence, cu o nouă secțiune Insights, care evidențiază informații de sănătate la timp, și o nouă secțiune legată de Longevitate, care analizează datele longitudinale de sănătate ale utilizatorului pentru perspective mai profunde și care include și informații despre „Health Age”, un nou indicator care arată sănătatea în raport cu vârsta utilizatorului.

Watch Series 12 include și „Audio Intelligence”, o serie de funcții printre care se numără și „Live Rewind”, o recapitulare a ultimelor 15 secunde dintr-o conversație, și „Siri Recap”, care oferă recapitulări ale conversațiilor purtate cu oamenii de-a lungul zilei.

De asemenea, ceasurile vin și cu watchOS 27 și Siri AI, noua variantă a asistentului virtual cu inteligență artificială generativă. Acestea sunt disponibile în variante de mărimi de 42 și 46 mm, iar prețurile încep de la 399 dolari.

Apple Watch Ultra 4 vine, de asemenea, cu „Health Sensing System” și cu o durată de viață mai lungă a bateriei.

Acesta are procesorul Apple S11, watchOS 27 cu Siri Ai, Audio Intelligence și „cea mai precisă urmărire a pașilor”, susține gigantul american.

Ceasurile încep de la 799 dolari.

AirPods 5. Preț și specificații

Căștile AirPods 5 au Active Noise Cancellation adaptabil în funcție de mediul înconjurător, „cel mai bun din industrie” spune compania, suport Siri AI și pentru traduceri în timp real. Noua variantă este și mai durabilă, cu protecție mai bună împotriva transpirației, apei și prafului.

Există și o variantă cu carcasă cu încărcare wireless, cu senzor de volum pe cască, prin care utilizatorii pot da volumul mai tare sau mai încet printr-un swipe pe tija cu microfon.

Varianta de bază costă 129 dolari, iar cea cu încărcare wireless costă 149 dolari.