Gigantul austriac STRABAG cumpără două firme românești cu afaceri de peste 25 milioane EUR

Grupul austriac de construcții STRABAG își extinde activitatea în România prin achiziția a 100% din acțiunile Brenneka Install SRL și Samivo Instal SRL, două firme românești specializate în instalații pentru construcții civile și industriale. Companiile cumpărate au avut împreună afaceri de aproximativ 25,5 milioane EUR în 2025, iar Brenneka are în portofoliu inclusiv contracte pentru Ministerul Apărării. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS), filială a grupului austriac STRABAG, a semnat pe 11 august 2026 acordul pentru preluarea celor două societăți din cadrul Grupului Brenneka, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este estimată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026.

Prin această achiziție, STRABAG PFS intră pe piața românească și își extinde divizia Building Solutions în Europa de Est și Europa de Sud-Est.

Grupul STRABAG este deja prezent în România în sectorul construcțiilor, însă operațiunea marchează intrarea STRABAG PFS pe piața locală a serviciilor integrate pentru clădiri și instalații tehnice.

Tranzacția Brenneka vine la numai două luni după o altă achiziție importantă anunțată de STRABAG în România. În iunie 2026, grupul a semnat acordul pentru preluarea integrală a BAWI Construction SRL, companie românească specializată în infrastructură feroviară, cu aproximativ 240 de angajați și un volum de activitate de circa 60 milioane EUR în 2025. Finalizarea acelei tranzacții este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Cele două firme cumpărate au afaceri de aproximativ 25,5 milioane EUR

Cea mai mare dintre cele două societăți care fac obiectul tranzacției este Brenneka Install SRL, cu sediul în Bacău.

Firma a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 24,5 milioane EUR (128,7 milioane lei), în creștere cu aproape 38% față de anul precedent, când raportase afaceri de 93,4 milioane lei.

Profitul net al Brenneka Install a fost de aproximativ 1,3 milioane EUR (6,8 milioane lei), iar numărul mediu de salariați a ajuns la 167, față de 139 în 2024.

A doua companie preluată, Samivo Instal SRL, a raportat pentru 2025 afaceri de aproximativ 950.000 EUR (aproape 5 milioane lei) și un profit net de circa 260.000 EUR (1,36 milioane lei).

Împreună, cele două firme cumpărate de STRABAG PFS au avut astfel în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 25,5 milioane EUR și profituri nete cumulate de peste 1,5 milioane EUR.

Grupul Brenneka spune că are, în total, peste 230 de angajați.

În spatele Brenneka sunt antreprenorii Mihai Ojog și Lucian-Florentin Vultur, care dețin fiecare câte 50% din Brenneka Install și Samivo Instal. Cei doi conduc businessul încă de la începuturile sale, din 2007, iar grupul s-a extins ulterior și în afara României, inclusiv prin proiecte executate în alte state europene.

Contracte pentru MApN și licitații publice de zeci de milioane de lei

Brenneka nu activează numai pe piața privată. Compania apare și în achiziții publice importante, inclusiv în proiecte ale Ministerului Apărării.

În 2025, Brenneka Install a făcut parte din asocierea care a câștigat contractul pentru branșamentul și rețeaua interioară de gaze naturale, modernizarea centralelor termice existente și construirea unei centrale termice noi în cazarma 727 Borcea.

Contractul a fost atribuit unei asocieri din care face parte Brenneka Install pentru aproximativ 14,63 milioane lei, față de o valoare estimată de 17,63 milioane lei.

Tot în 2025, Brenneka a fost liderul unei asocieri declarate câștigătoare într-o procedură pentru construirea unui pavilion nou de infirmerie în cazarma 727 Borcea, proiect cu o valoare estimată la aproximativ 16,28 milioane lei.

Datele agregate din SICAP indică pentru Brenneka Install trei contracte publice câștigate, cu o valoare totală de peste 28 milioane lei, însă sumele aferente asocierilor reprezintă valoarea contractelor, nu neapărat veniturile care revin exclusiv Brenneka.

Compania continuă să participe și în 2026 la licitații publice de dimensiuni mari.

Printre acestea se numără lucrările de modernizare și reabilitare a Colegiului Național Ferdinand I din Bacău, proiect cu o valoare estimată la aproximativ 57,9 milioane lei, și modernizarea Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din Bacău, estimată la aproximativ 50,5 milioane lei. Brenneka apare aici ca ofertant, fără ca acest lucru să însemne automat că a câștigat contractele.

Compania apare și ca subcontractant în alte proceduri din 2026, pentru proiecte precum construirea unei grădinițe în Miroslava sau infrastructură sportivă în Podu Iloaiei.

Pentru Samivo Instal nu am identificat, în schimb, contracte publice mari recente atribuite direct societății.

De la aeroporturi și fabrici la clădiri de birouri

Istoria Brenneka datează din 2007, iar grupul s-a dezvoltat în zona instalațiilor tehnice pentru construcții civile și industriale.

Portofoliul său include sisteme de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC), instalații sanitare, sisteme electrice și de automatizare, protecție împotriva incendiilor și rețele municipale.

Compania oferă și servicii de proiectare și inginerie, lucrări de construcții și amenajări.

În portofoliul public al Brenneka apar lucrări pentru aeroporturi, fabrici, centre logistice, clădiri de birouri, hoteluri și obiective publice.

Printre proiectele menționate de companie se numără lucrări la Aeroportul Henri Coandă Otopeni, aeroporturile din Craiova, Iași, Tuzla și Târgu Mureș, Palatul Parlamentului, Athénée Palace și Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și proiecte pentru Procter & Gamble.

Brenneka menționează în portofoliu și lucrări la Globalworth Campus, Promenada Mall și ParkLake, precum și proiecte realizate în afara României, inclusiv în Germania, Franța, Belgia, Polonia și Ungaria.

STRABAG a început un val de achiziții

Achiziția celor două companii românești se înscrie într-o strategie mai largă de extindere a STRABAG dincolo de activitatea tradițională de construcții.

În martie 2026, STRABAG a finalizat achiziția companiei germane WTE Wassertechnik, specializată în infrastructura de apă. Grupul descrie tranzacția drept un pas în transformarea sa într-un furnizor complet pe întregul lanț al infrastructurii de apă.

În aprilie, a cumpărat H&E Bohrtechnik, companie germană specializată în foraj orizontal dirijat, tehnologie folosită pentru instalarea conductelor și în proiecte de infrastructură și energie.

În iunie, STRABAG a cumpărat o participație majoritară de 50,65% în Ökologische Klärschlammtrocknung Offenhausen GmbH, extinzându-și activitățile în domeniul biochar-ului și al materialelor de construcții cu emisii reduse de carbon.

Tot în iunie a finalizat preluarea companiei britanice Van Elle Holdings, unul dintre marii specialiști britanici în fundații speciale și geotehnică. STRABAG spune că tranzacția îi crește capacitatea de a acoperi o parte mai mare din lanțul valoric atât în construcții, cât și în infrastructură.

În România, achizițiile BAWI Construction și Brenneka duc grupul în două zone complementare: infrastructură feroviară, respectiv instalații și servicii tehnice pentru clădiri.

STRABAG, gigantul austriac care se extinde dincolo de construcțiile clasice

Privite împreună, achizițiile recente arată un grup care își extinde rapid competențele dincolo de construcția clasică.

STRABAG are deja activități în construcții și infrastructură, dezvoltare imobiliară, servicii tehnice pentru clădiri și proiecte speciale, iar Building Solutions include facility management tehnic și de infrastructură, ingineria instalațiilor, property management și servicii industriale.

Grupul a avut în 2025 venituri consolidate de aproximativ 18,7 miliarde EUR, în creștere cu 7% față de anul precedent.

STRABAG este astfel deja unul dintre marii campioni industriali ai Austriei la nivel european. Prin achizițiile recente, grupul își consolidează însă un profil tot mai apropiat de cel al unui integrator civil-industrial, cu activități care merg de la drumuri, căi ferate și construcții până la apă, energie, geotehnică, instalații tehnice și operarea clădirilor.

Este un model comparabil ca diversificare, chiar dacă nu ca dimensiune, cu cel al marilor grupuri franceze de infrastructură precum VINCI și Bouygues.

Cine deține STRABAG

STRABAG SE este o companie listată la Bursa din Viena și nu are un singur proprietar.

La sfârșitul anului 2025, familia austriacă Haselsteiner deținea aproximativ 26,9%, grupurile Raiffeisen și UNIQA controlau împreună aproximativ 30,4%, iar Rasperia Trading Limited avea 24,1%. Restul era reprezentat de acțiuni tranzacționate liber și acțiuni proprii.

În februarie 2026, Raiffeisen a vândut însă aproximativ 1,76% din capital către investitori instituționali, ceea ce a redus participația cumulată Raiffeisen/UNIQA la aproximativ 28,6% și a crescut free float-ul la circa 18%.

Structura arată că în jurul STRABAG există un nucleu puternic de capital austriac format din familia Haselsteiner și două dintre cele mai importante grupuri financiare ale țării.

Raiffeisen nu are, la rândul său, un proprietar unic. Aproximativ 61,17% din Raiffeisen Bank International este deținut de cele opt bănci regionale Raiffeisen din Austria, iar acestea sunt, la rândul lor, deținute de sute de bănci Raiffeisen locale organizate în sistem cooperatist. Restul acțiunilor RBI se tranzacționează liber la bursă.

În cazul UNIQA, principalul bloc de acționari este UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung Group, care deține 49%. Raiffeisen Bank International mai controlează indirect 10,9% din UNIQA, iar fundația Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung are 3,8%. Aceste participații sunt legate și prin acorduri privind exercitarea drepturilor de vot.

Cu alte cuvinte, Raiffeisen și UNIQA nu reprezintă două centre de capital complet independente, ci fac parte dintr-un ecosistem financiar austriac interconectat.

Situația participației Rasperia Trading Limited, de 24,1%, este mai complicată.

Acțiunile STRABAG deținute de Rasperia sunt înghețate din aprilie 2022 în baza regimului european de sancțiuni, iar drepturile aferente acestor acțiuni nu pot fi exercitate.

Potrivit celor mai recente notificări de participație pe care STRABAG spune că le-a primit, din decembrie 2024, Rasperia este controlată de MKAO Valtoura Holdings Limited, însă compania precizează că identitatea persoanei sau entității care controlează Valtoura este raportată drept „necunoscută”. STRABAG spune că nu a primit ulterior alte notificări privind controlul final al acestei structuri.

Prin urmare, pachetul de 24,1% nu poate fi tratat în prezent drept un bloc de vot activ în companie.

De ce cumpără STRABAG Brenneka

Pentru STRABAG PFS, tranzacția reprezintă atât intrarea pe piața românească, cât și preluarea unei echipe, a unor competențe tehnice și a unui portofoliu de proiecte deja dezvoltate local.

Achiziția face parte din strategia de creștere „Build-and-Buy” a companiei, prin care dezvoltarea organică este combinată cu preluarea unor companii existente.

„Prin achiziția Brenneka, ne urmăm în mod consecvent strategia «Build-and-Buy», intrând, în același timp, pe o piață cu un potențial semnificativ de creștere, care prezintă un interes strategic pentru noi”, spune Stefan Babsch, director general al Grupului STRABAG PFS.

Potrivit acestuia, poziția Brenneka pe piața locală și expertiza în instalațiile tehnice pentru clădiri vor crea o bază pentru dezvoltarea diviziei Building Solutions în România și Europa de Sud-Est.

STRABAG PFS activează deja în Germania, Austria, Polonia, Cehia și Luxemburg.

Compania oferă servicii de gestionare a instalațiilor tehnice și infrastructurii, inginerie pentru instalațiile clădirilor, administrare imobiliară și servicii industriale.

Printre facilitățile pentru care oferă astfel de servicii sunt clădiri de birouri, amplasamente industriale și de producție, centre logistice, clădiri tehnice și centre de date.

Fondatorii Brenneka: „Compania este pregătită pentru această nouă etapă”

Brenneka a fost fondată de Mihai Ojog și Lucian-Florentin Vultur, cei doi antreprenori care dețin în prezent în cote egale cele două firme cumpărate de STRABAG.

„Brenneka este pregătită pentru această nouă etapă de creștere. Împreună cu STRABAG PFS, vom combina experiența și expertiza pe care le-am acumulat în aproape 20 de ani cu resursele, expertiza și prezența internațională ale STRABAG”, afirmă cei doi fondatori.

Acordul de vânzare-cumpărare a fost semnat la București de Matthias Plattner, director general STRABAG PFS Austria, Mihai Ojog și Lucian-Florentin Vultur, din partea Brenneka, și Stefan Babsch, director general al Grupului STRABAG PFS.

Prețul tranzacției nu a fost anunțat.

Finalizarea achiziției este estimată până la sfârșitul anului 2026, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.