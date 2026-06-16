Încă o amendă GDPR: Cunoscut brand de saltele și perne, sancționat cu 1.000 EUR

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(ANSPDCP) a amendat Dormeo Home SRL, firma care comercializează saltele, toppere, perne și alte astfel de produse, cu 1.000 EUR, în baza celebrului Regulament GDPR.

Investigația a fost demarată în urma unei sesizări depuse de o persoană vizată, care a semnalat o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

În urma investigației, ANSPDCP a constatat că deși persoana vizată și-a exercitat dreptul de opoziție, operatorul a continuat să o contacteze telefonic în scop de marketing direct, prelucrând astfel datele personale în mod nelegal și cu nerespectarea acestui drept.

Ca atare, firma a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.236 lei, echivalentul a 1.000 EUR.

Totodată, în cadrul investigației, operatorului i s-a impus să ia măsurile necesare pentru a prelucra datele personale în scop de marketing direct cu respectarea dreptului de opoziție al persoanelor vizate, în conformitate cu articolele 6 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/679.