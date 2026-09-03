Fundația City Grill finanțează cercetarea și educația în HoReCa. Datele Hospitality Culture Institute, susținute printr-un nou parteneriat

Fundația City Grill începe să susțină, din 2026, proiectele de cercetare și educație ale Hospitality Culture Institute, organizație care realizează studii despre piața HoReCa și comportamentul consumatorilor din România.

Parteneriatul extinde activitatea fundației dincolo de proiectele sociale și de formarea profesională și urmărește finanțarea unei infrastructuri de date care poate fi folosită inclusiv de restaurantele și antreprenorii care nu își permit propriile cercetări de piață.

Hospitality Culture Institute, activ din 2017, realizează studii privind dimensiunea industriei, frecvența cu care românii ies în oraș și nivelul de satisfacție al clienților.

Potrivit datelor prezentate de organizație, piața românească de HoReCa a fost estimată la 7,3 miliarde de euro în 2024.

Date pentru restaurante într-o perioadă în care consumatorii ies mai rar în oraș

Parteneriatul apare într-un moment în care comportamentul consumatorilor pune presiune pe operatorii din HoReCa.

Cercetările Hospitality Culture Institute arată că jumătate dintre consumatori spun că ies la restaurant mai rar decât în urmă cu 12 luni.

În același timp, 77% dintre consumatori aleg restaurantul pentru socializare cu prietenii sau pentru timpul petrecut cu familia, potrivit datelor citate de institut.

Pentru operatorii HoReCa, astfel de schimbări pot influența deciziile privind meniurile, programul restaurantelor, investițiile, poziționarea și politica de prețuri.

„O industrie matură nu poate crește doar din instinct și experiență; are nevoie de date, de repere și de o infrastructură de cunoaștere pe care să poată construi. Cercetarea independentă este costisitoare și, de cele mai multe ori, greu de susținut exclusiv din piață”, spune Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

El susține că finanțarea primită prin Fundația City Grill ar trebui să permită institutului să continue producerea unor informații accesibile întregii industrii.

De la clase de bucătari și ospătari la cercetare pentru întreaga piață

Noua colaborare continuă o direcție pe care Fundația City Grill o avea deja în zona educației profesionale.

Fundația susține învățământul dual și clase de bucătari și ospătari organizate de Grupul City Grill împreună cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, elevii făcând practică în restaurantele grupului și la Academia City Grill.

Prin parteneriatul cu Hospitality Culture Institute, organizația spune că vrea să treacă de la formarea individuală a angajaților către susținerea infrastructurii de cunoaștere a industriei.

„Este industria din care venim și în care lucrăm, iar ea are nevoie de date bune și de oameni bine formați. Cercetarea de industrie funcționează altfel: produce datele cu care lucrează toată piața, inclusiv operatorii care nu își permit studii proprii”, spune Ramona Popescu, președintele Fundației City Grill.

Fundația City Grill continuă proiectele sociale cu Metropolis și Fundația Regală Margareta

În paralel cu noua direcție pentru industria HoReCa, fundația își continuă în 2026 cele două parteneriate sociale principale.

Prin colaborarea cu Fundația Metropolis, susține Centrul pentru Tineri, unde copii și tineri proveniți din medii vulnerabile beneficiază de cazare, mese, programe educaționale și planuri individuale de integrare.

Fundația Metropolis desfășoară programe sociale din 2004, iar centrele sale funcționează în parteneriat cu DGASPC Sector 6.

Cel de-al doilea parteneriat este cu Fundația Regală Margareta a României, prin Centrul Comunitar Generații București.

Programul Generații, dezvoltat din 2015, transformă centrele de tip „școală după școală” în spații intergeneraționale în care seniorii participă ca voluntari, iar copiii din medii vulnerabile primesc sprijin educațional, emoțional și vocațional.

Fundația City Grill a fost înființată în mai 2024, la aniversarea a 20 de ani de activitate a Grupului City Grill.

Organizația susține proiecte de educație pentru copii din comunități defavorizate, învățământ dual, formarea și recalificarea personalului din industria ospitalității, burse pentru tineri și inițiative umanitare.

Grupul City Grill spune că are peste 1.000 de angajați și aproximativ 20.000 de clienți zilnic.