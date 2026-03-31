FOTO Banca Transilvania, investiție majoră în Italia: peste 50 de milioane EUR pentru unul dintre hotelurile Hilton din Veneția

Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România și din Europa de Sud-Est, face încă un pas în ceea ce privește abordarea sa internațională printr-o finanțare de peste 50 de milioane de euro, pentru Hampton by Hilton Venice Isola Nuova. Acordat prin Sucursala BT Italia, împrumutul este destinat refinanțării costurilor de dezvoltare a hotelului.

Pentru Banca Transilvania, reprezintă cea mai mare finanțare transfrontalieră de până acum – o investiție strategică în industria ospitalității din Veneția, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Europa, susținând dezvoltarea economică și turistică a zonei.

Hampton by Hilton Venice Isola Nuova, gestionat de UAB Apex Alliance Hotel Management, este unul dintre reperele hoteliere ale zonei metropolitane a Veneției. Cu peste 300 de camere și acces facil la principalele atracții ale orașului, hotelul se adresează atât turiștilor, cât și segmentului corporate, contribuind la diversificarea și modernizarea ofertei de cazare din regiune.

„Această tranzacție reprezintă cea mai mare finanțare în cadrul parteneriatului nostru cu Banca Transilvania, fiind pe măsura ambițiilor noastre în Italia. Abilitatea băncii de a lucra transfrontalier prin prezența locală dedicată, Sucursala BT Italia, este pentru noi un avantaj operațional real. Această refinanțare arată angajamentul nostru față de industria ospitalității din Italia și capacitatea noastră de a livra proiecte de mare anvergură, susținute de parteneriate financiare solide”, afirmă Vytautas Drumelis, Partener Apex Alliance.

„Această finanțare – și întregul proces care a stat la baza succesului ei – ne oferă oportunitatea de a demonstra capacitatea BT de a structura tranzacții complexe și de a lucra integrat, cu echipe din România și Italia. Este un proiect care deschide drumul altor tranzacții cross-border și care ajută banca să fie în liga mare a finanțărilor europene. Îi mulțumim clientului nostru pentru încredere și pentru colaborarea excelentă”, declară Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring, Banca Transilvania.

BT, singura bancă românească din Italia

Sucursala BT Italia are peste 7.000 de clienți, dintre care aproximativ 300 sunt companii. Aceasta contribuie la finanțările cross‑border și la dezvoltarea relației Băncii Transilvania cu mediul de afaceri româno-italian și cu diaspora românească din Italia.

