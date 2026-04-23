Un ETF pentru România: Grupul Banca Transilvania intră pe piața ETF‑urilor prin lansarea fondului BT Index România ETF BET‑TR

Grupul Financiar Banca Transilvania intră pe piața fondurilor tranzacționate la bursă prin lansarea BT Index România ETF BET-TR, administrat de BT Asset Management SAI, liderul pieței de asset management în ceea ce privește valoarea activelor administrate și numărul de investitori.

ETF-ul (Exchange Traded Fund) debutează astăzi pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB), moment marcat prin deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare de către reprezentanți ai bursei și ai altor instituții, precum și ai Grupului Financiar Banca Transilvania.

Denumirea comercială a fondului este BT România ETF.

Simbolul sub care este tranzacționat la bursă este BTBETRETF.

ETF-ul, listat la Bursa de Valori București, urmărește performanța BET-TR (Bucharest Exchange Trading - Total Return), indicele de referință al BVB, care include cele mai lichide companii listate la BVB și, în același timp, integrează toate evenimentele corporative relevante, precum reinvestirea dividendelor, acordarea de acțiuni gratuite și majorările de capital.

Potențialul economiei, transformat în oportunitate de investiții

„România are curaj, resurse și companii care cresc. BT România ETF este povestea unui fond născut din încrederea că potențialul țării poate fi transformat în oportunitate de cei care văd direcția și doresc să facă parte din ea. Urmărește evoluția celor mai reprezentative companii listate la Bursa de Valori București, așa încât dinamica lor se vede în performanța sa. Prin urmare, când companiile cresc, crește și fondul. Este un ETF pentru România, pentru cei care cred în România” - Ömer Tetik, Director General Banca Transilvania.

Lichiditatea pentru unitățile de fond ale BT România ETF este asigurată de BT Capital Partners, care este Furnizor de Lichiditate (Market Maker) și Participant Autorizat. BT Capital Partners este cel mai mare intermediar de pe piața de capital din România din prisma volumelor tranzacționate pe acțiuni și obligațiuni listate la BVB.

Acces simplu la piața locală prin BT România ETF

Fondul este deschis tuturor celor care aleg să investească, fără limitări legate de profilul investitorului.

Strategia de administrare pasivă, costurile reduse și reinvestirea dividendelor contribuie la eficiența ETF-ului. Fondul beneficiază de scutirea de impozit pe dividende, avantaj fiscal care susține randamentul total.

0,083%/lună este comisionul de administrare, aplicat la media activelor nete ale fondului, iar 0,25% este comisionul de tranzacționare, aplicat la vânzare/cumpărare.

Pentru a investi în BT România ETF sunt necesare următoarele: fonduri disponibile, un cont de tranzacționare (deschis la BT Capital Partners sau la oricare alt participant la sistemul de tranzacționare al BVB), aplicația BT Pay (acces din meniul Investiții/BT România ETF) și, pentru investiții cât mai responsabile, de informații relevante despre fond, piață și bursă.

Banca Transilvania, cel mai longeviv emitent din indicele BET

De aproape 30 de ani, Banca Transilvania este unul dintre pilonii pieței de capital din România, fiind prima bancă listată la Bursa de Valori București (1997) și cel mai longeviv emitent din indicele BET (2000). BT face parte și din alți indici relevanți pentru piața de capital din România, precum BET-XT, BET-BK, BET-EF, BETPlus și ROTX. Acțiunile băncii sunt, de asemenea, incluse în indicii MSCI (Morgan Stanley Capital International).

De asemenea, Banca Transilvania s-a numărat printre primii emitenți care au îndeplinit criteriile pentru a fi inclusă în indicii FTSE Global All Cap în anul 2020, odată cu promovarea României la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell. Contribuția BT a fost decisivă în promovarea întregii piețe de capital către o nouă categorie de investitori internaționali semnificativi.

De la listare și până acum, acțiunea TLV a înregistrat o apreciere anuală de peste 35%, ceea ce înseamnă un randament de peste 5.000 de ori, incluzând acțiunile gratuite și dividendele în numerar distribuite acționarilor.

Banca are peste 72.000 de acționari și investitori, iar aproape 80% din capital este românesc. Acțiunile TLV sunt constant în topul celor mai lichide titluri de pe piața principală a BVB. Banca Transilvania este promotor al culturii investiționale în România și partener al dezvoltării pieței de capital și al economiei românești.

