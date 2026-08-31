Fosta Meta Estate Trust intră pe piața principală a Bursei. Novere Capital țintește un portofoliu imobiliar de 100 milioane EUR

Novere Capital, compania de investiții imobiliare cunoscută anterior sub numele Meta Estate Trust, a intrat luni, 31 august 2026, la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), după transferul de pe piața AeRO. Compania, evaluată la peste 77 milioane lei la momentul transferului, vrea să ajungă până în 2028 la un portofoliu imobiliar de aproximativ 100 milioane EUR.

Acțiunile Novere Capital se tranzacționează pe piața principală a BVB sub simbolul NC, folosit de companie începând din 27 iulie, odată cu schimbarea denumirii din Meta Estate Trust.

Compania este prezentă la Bursa de Valori București din august 2022, când acțiunile sale au fost admise pe piața AeRO. Novere Capital devine acum a opta companie care face pasul de la AeRO către Piața Reglementată a BVB.

Novere Capital vrea un portofoliu de 100 milioane EUR până în 2028

Odată cu transferul pe piața principală, compania anunță și direcția pentru următorii ani: creșterea ponderii veniturilor recurente și construirea unui portofoliu imobiliar cu profil instituțional.

Ținta anunțată de management este un portofoliu de aproximativ 100 milioane EUR până în 2028, construit prin investiții selectate riguros, cu o structură prudentă de capital și un nivel atent controlat al îndatorării.

„Ne propunem să dezvoltăm, până în 2028, un portofoliu de aproximativ 100 de milioane de euro, prin investiții selectate riguros, o structură prudentă de capital și o disciplină fermă în alocarea resurselor”, a declarat Dan Petrișor, CEO Novere Capital.

Compania spune că urmărește active generatoare de venituri recurente și predictibile, în paralel cu creșterea valorii portofoliului. Managementul lasă deschisă și posibilitatea unor distribuții către acționari, în funcție de rezultate și de condițiile de piață.

Peste 32 milioane lei tranzacționați în cei patru ani pe AeRO

În cei patru ani petrecuți pe piața AeRO, investitorii au realizat aproximativ 8.600 de tranzacții cu aproape 42 milioane de acțiuni NC, în valoare totală de peste 32 milioane lei, potrivit datelor transmise de companie și BVB.

Novere Capital fusese inclusă în martie 2023 în indicele BET AeRO, la mai puțin de un an după debutul la tranzacționare. La momentul transferului către Piața Reglementată, capitalizarea bursieră a companiei depășea 77 milioane lei.

Trecerea pe piața principală a presupus, printre altele, retratarea situațiilor financiare conform standardelor IFRS, întărirea cadrului de guvernanță corporativă și parcurgerea procedurii de avizare a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Goldring a fost intermediarul operațiunii.

Pentru o companie listată, transferul de pe AeRO pe Piața Reglementată înseamnă cerințe mai stricte de raportare și transparență, dar și acces potențial la o bază mai largă de investitori, inclusiv instituționali.

A opta companie care trece de pe AeRO pe piața principală a BVB

Înaintea Novere Capital, alte șapte companii au făcut transferul de pe AeRO pe Piața Reglementată: Bucur, în martie 2026, Simtel Team, în august 2024, Roca Industry, în martie 2024, AROBS Transilvania Software, în septembrie 2023, Safetech Innovations, în februarie 2023, Chimcomplex Borzești, în ianuarie 2022, și Bittnet Systems, în iunie 2020.

„Experiența și bunele practici acumulate pe piața AeRO pregătesc terenul pentru un acces mai amplu la resurse de finanțare și investitori instituționali”, a declarat Remus Vulpescu, director general al Bursei de Valori București.

BVB anunță, în acest context, că pregătește și lansarea unei Piețe de Creștere, destinată companiilor care vor să treacă la o nouă etapă de dezvoltare pe piața de capital.