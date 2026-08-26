Fonduri UE pentru ferme mici: AFIR a corectat cererea de finanțare înaintea sesiunii de înscrieri la granturile de 50.000 EUR

AFIR a publicat versiunea actualizată a Cererii de finanțare – Versiunea 1.1 2026 – care va fi utilizată pentru solicitarea finanțării nerambursabile acordate prin intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” în sesiunea care se va derula în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2026, pentru accesarea de granturi de până la 50.000 EUR fiecare.

Versiunea actualizată a cererii de finanțare DR-14 este disponibilă pe site-ul AFIR.

„Versiunea actualizată nu modifică cu nimic conținutul cererii de finanțare, fiind realizate doar corecturi la nivel de funcționalitate”, a precizat AFIR.

De exemplu, s-a eliminat posibilitatea de activare simultană a bifelor pentru subcriteriile CS 3.1 (Solicitantul este membru cooperator conform legii nr. 1/2005, membru cooperator acționar conform legii nr. 566/2004, membru într-un grup sau organizație de producători) și CS 3.2 (Solicitantul este membru cooperator asociat conform legii nr. 566/2004, la momentul depunerii cererii de finanțare) la principiul de selecție P3 (Principiul apartenenței la formele asociative cu rol economic) din cadrul componentei Legumicultură a intervenției DR-14.

„Asigurați-vă că veți completa versiunea actualizată și veți depune această versiune când veți încărca on-line proiectul pentru care solicitați finanțare nerambursabilă – în situația în care utilizați o versiune neactualizată, cererea dumneavoastră de finanțare nu va putea fi încarcată in sistem online” - atrage atenția AFIR fermierilor.

Separat, AFIR a clarificat o definiției prevăzută în Ghidul solicitantului. Prin achiziție simplă se înțelege dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte/conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PS 2023-2027 a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui Contract de achiziție.

Prin urmare, având în vedere această definiție prezentă în Ghidul Solicitantului, pentru ca un proiect să fie încadrat pe componenta (alocarea distinctă) aferentă „achizițiilor simple”, trebuie să prevadă exclusiv investiții care se încadrează în această definiție.

De asemenea, proiectele care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj sau achiziția unor echipamente care implică operațiuni de montaj/instalare și care nu necesită autorizație de construire, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, nu se încadrează pe alocarea distinctă „achiziții simple” ci pe una din celelalte trei componente, conform modalității de încadrare din Ghidul Solicitantului.

Pragurile de calitate

Prima sesiune din anul 2026 de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” are loc în perioada 1 septembrie 2026, ora 09:00 - 31 octombrie 2026, ora 16:00, a anunțat, vineri, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru DR-14 se va face on-line pe www.afir.ro. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită general. Sesiunea de depunere se oprește dacă sunt depuneri de proiecte ≥ 150% din nivelul alocării componentei, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului.

Pragul minim de selecție a proiectelor este de 40 de puncte.

Fermierii trebuie să fie atenți și la pragurile de calitate:

80 de puncte (01.09 – 30.09.2026)

40 de puncte (01.10 – 31.10.2026).

Bugetul total destinat fermelor mici este de 108 milioane EUR, de la Uniunea Europeană și bugetul de stat. Banii se vor împărți pe 4 componente ale finanțării:

30 milioane de euro pentru sectorul zootehnic;

30 milioane de euro pentru legumicultură;

18 milioane de euro pentru achiziții simple, indiferent de sector;

30 milioane de euro pentru alte sectoare, destinate proiectelor care nu se încadrează în celelalte componente.

Fondurile neutilizate în cadrul unei componente vor putea fi repartizate către componentele supralicitate, în ordinea de prioritizare stabilită: sectorul zootehnic, legumicultură, alte sectoare și achiziții simple.

Intervenția DR-14 sprijină modernizarea fermelor de mici dimensiuni, îmbunătățirea performanței economice și orientarea acestora către piață, precum și adoptarea unor practici și tehnologii care contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și la tranziția către o agricultură durabilă.

Granturi pentru ferme: PFA, SRL, II și alte forme de organizare

Fermierii eligibili vor putea obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 85% din costurile eligibile. Fermierul beneficiar trebuie să asigure din surse proprii restul de cel puțin 15% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Intervenția DR 14 este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri, fiind eligibile fermele mici ale căror exploatații agricole au o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone și pentru cele din sub-sectoarele flori, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale și între 2300 și 11.999 euro SO pentru exploațiile legumicole (consultă calculator AFIR de standard output - SO).

Ca formă juridică de organizare, categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin intermediul DR 14 sunt:

Persoana fizică autorizată-PFA (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare).

În plus, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

să desfășoare activități economice, sub una din formele de organizare menționate anterior înregistrată în România;

să acţioneze în nume propriu;

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Calitatea de fermier a solicitantului va fi verificată în baza de date IACS -APIA din care reiese şi codul exploataţiei înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului.

Cheltuieli eligibile: ce vor putea cumpăra fermierii români cu fondurile europene

Ghidul AFIR cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile din finanțările destinate fermelor mici.

Investițiile corporale pot cuprinde:

construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare în fermă

amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;

achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;

înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;

asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;

adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;

înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;

echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile (ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;

obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/ din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul fermei, inclusiv comercializarea și marketingul propriilor produse agricole.

În cadrul cheltuielilor cu comercializarea sunt eligibile și următoarele investiții:

magazinele la poarta fermei;

rulotele și autorulotele;

autoizotermele;

automatele vânzare produse alimentare.

Acestea vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului:

înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate;

crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achiziționarea și/sau înregistrarea mărcii beneficiarului;

crearea brandului/brandurilor produsului/produselor condiționate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

Investiții eligibile necorporale:

achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc;

Cheltuielile generale ale proiectului sunt costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate. Sunt eligibile dacă respectă anumite condiții.

Și cheltuielile de consultanță pentru management de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile în anumite condiții. Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul Contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în:

maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj;

limita a 3% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

De asemenea, cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea Contractului de finanțare) pot fi decontate la prima tranşă de plată:

cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare;

cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanțare (asistența pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții);

cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare;

cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în dosarul Cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente.

Grila de punctaj favorizează fermierii cu studii superioare în domeniu

Grila de punctaj, disponibilă la paginile 31-43 ale Ghidului, favorizează fermierii din zona montană, care au vechime peste 7 ani în domeniu și care se ocupă cu creșterea raselor de animale autohtone.

De asemenea, fermierii cu studii superioare în domeniu și cei care dețin terenurile fermei în proprietate sunt favorizați de grilă.

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