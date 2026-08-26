Finanțări de până la 600.000 EUR pentru clusterele de inovare din Nord-Est. Cine poate obține banii și când se depun proiectele

Clusterele de inovare din Regiunea Nord-Est vor putea obține finanțări nerambursabile de câte 300.000-600.000 EUR pentru infrastructură, echipamente de cercetare-dezvoltare, servicii de inovare, formare și dezvoltarea colaborării dintre firme și organizații de cercetare. Bugetul total al apelului este de 2,35 milioane EUR, iar proiectele vor putea fi depuse în perioada 23 septembrie-23 octombrie 2026.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a lansat Ghidul Solicitantului pentru apelul „Dezvoltarea inovativă a clusterelor”.

Schema are un buget total de 2,35 milioane EUR, din care aproape 2 milioane EUR provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 352.500 EUR reprezintă contribuția de la bugetul de stat.

Apelul face parte din Prioritatea 1 Nord-Est - „O regiune mai competitivă, mai inovativă” și urmărește dezvoltarea clusterelor în care companiile, universitățile, organizațiile de cercetare și alte entități colaborează pentru dezvoltarea unor produse, servicii și tehnologii noi.

Până la 600.000 EUR pentru un proiect. Ce investiții sunt eligibile

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect va fi cuprinsă între 300.000 și 600.000 EUR.

Sprijinul acordat prin Programul Regional poate ajunge la 85% din valoarea eligibilă a proiectului, în condițiile stabilite prin Ghidul Solicitantului.

Finanțarea poate fi folosită atât pentru dezvoltarea infrastructurii clusterelor, cât și pentru activitățile prin care acestea își sprijină membrii.

Printre investițiile care pot fi finanțate se numără construirea sau modernizarea unor spații și achiziția de echipamente destinate activităților comune de cercetare-dezvoltare-inovare.

Proiectele pot include și organizarea de evenimente, ateliere, conferințe și programe de formare, precum și activități prin care companiile și organizațiile de cercetare membre ale clusterului fac schimb de informații sau primesc servicii specializate.

Pot fi finanțate, de asemenea, servicii de consultanță în domeniul inovării, promovarea clusterului, atragerea unor noi membri și participarea în rețele de cooperare.

Banii europeni pot fi utilizați inclusiv pentru obținerea certificării europene de calitate ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis.

Cine poate cere finanțarea

Apelul nu se adresează direct firmelor individuale.

Solicitanții eligibili sunt asociațiile sau fundațiile care îndeplinesc atât rolul de proprietar, cât și pe cel de operator al unui cluster de inovare, sunt înregistrate în România și au fost constituite în baza Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

Pentru a intra la finanțare, clusterul trebuie să aibă minimum 10 întreprinderi membre și cel puțin o organizație publică de cercetare.

De asemenea, este necesară o prezență în Regiunea Nord-Est, prin sediu social, filială sau sucursală.

Pentru firmele membre ale unui asemenea cluster, miza finanțării este accesul la infrastructură, echipamente, competențe și proiecte comune pe care companiile, în special cele mai mici, le-ar putea finanța mai greu individual.

O lună pentru depunerea proiectelor

Apelul este unul competitiv, iar proiectele vor fi selectate în limita bugetului disponibil.

Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu 23 septembrie 2026, ora 13:00, iar termenul-limită este 23 octombrie 2026, ora 13:00.

Ghidul Solicitantului și documentele aferente apelului sunt publicate pe site-ul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, regionordest.ro.