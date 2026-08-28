Finanțări de până la 100.000 EUR pentru ONG-uri și școli din București. Proiecte pentru spații verzi, mobilitate și siguranță

ONG-urile, grupurile de inițiativă civică și unitățile de învățământ public din București pot obține finanțări pentru proiecte prin care să îmbunătățească spațiile și viața comunitară din cartiere. Programul, lansat de Storia împreună cu Fundația Comunitară București, are un buget total de 150.000 EUR, iar proiectele pot fi înscrise până pe 5 octombrie 2026.

Programul-pilot „Cartierul Perfect aduce schimbări reale pentru viața la comun!” este derulat cu sprijinul Studio BAAB și finanțează intervenții concrete în cartierele Capitalei.

Banii sunt împărțiți în două direcții. Pentru proiectele comunitare sunt disponibili în total 50.000 EUR, sumă din care vor fi finanțate 3-4 inițiative. Separat, un proiect strategic poate primi o finanțare de până la 100.000 EUR, pentru o intervenție integrată care să producă o schimbare vizibilă într-o zonă din București.

Cine poate obține finanțare și pentru ce proiecte

Pentru proiectele comunitare pot aplica ONG-uri, școli și licee din rețeaua publică, precum și grupuri de inițiativă civică.

Pentru finanțarea strategică de până la 100.000 EUR sunt eligibile ONG-urile și școlile sau liceele din sistemul public de învățământ.

Proiectele pot viza amenajarea unor spații care favorizează socializarea și viața comunitară, dezvoltarea sau îmbunătățirea spațiilor verzi, mobilitatea și siguranța, dar și implicarea locuitorilor în identificarea problemelor și găsirea unor soluții pentru cartier.

Programul pornește inclusiv de la răspunsurile locuitorilor privind schimbările pe care și le doresc în zonele în care trăiesc.

Un chestionar online realizat în cadrul proiectului a strâns peste 3.000 de răspunsuri la nivel național, dintre care 42% au provenit din București.

Pentru locuitorii Capitalei, spațiile verzi sunt principala prioritate: 12,8% dintre respondenți spun că și-ar dori mai multe asemenea spații, iar 9,6% vor reamenajarea celor deja existente.

Urmează creșterea nivelului de siguranță, menționată de 7,8% dintre respondenți, monitorizarea calității aerului, cu 7%, și reabilitarea trotuarelor, cu 6,4%.

Bucureștenii acordă și o importanță mai mare infrastructurii pentru biciclete decât respondenții din restul țării: 6,1% față de 3%.

În același timp, locuitorii Capitalei au evaluat evoluția cartierelor în care trăiesc cu un scor mediu de numai 57,7 puncte din 100. Dacă schimbările pe care le solicită ar fi realizate, ei estimează impactul asupra calității vieții la 82 de puncte din 100.

Tinerii vor mai multe biciclete și spații pietonale, cei de peste 45 de ani pun accent pe siguranță

Prioritățile diferă și în funcție de vârsta locuitorilor.

Bucureștenii cu vârste între 18 și 30 de ani acordă o importanță mai mare infrastructurii pentru biciclete, spațiilor pentru activități recreative, mobilierului urban, trotuarelor accesibile și reducerii numărului de locuri de parcare pentru crearea unor zone pietonale și de joacă.

Pentru segmentul 31-44 de ani apar mai pregnant reducerea zgomotului, locurile de joacă pentru copii, pistele de biciclete și măsurile de reducere a vitezei în trafic.

Locuitorii cu vârste de peste 45 de ani pun mai mult accent pe confort și siguranță, menționând locurile de parcare, sistemele de monitorizare a vitezei, reducerea zgomotului și monitorizarea calității aerului.

„Un cartier bun pornește de la oamenii care îl cunosc și care știu ce nu funcționează în jurul lor. Din experiența noastră, cele mai relevante proiecte comunitare pornesc tocmai din înțelegerea locului, a oamenilor și a felului în care aceștia folosesc spațiile din jurul lor”, spune Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București.

Termen de înscriere: 5 octombrie 2026

Proiectele pot fi depuse până pe 5 octombrie 2026, prin platforma dedicată programului.

După verificarea eligibilității, aplicațiile vor fi evaluate de un juriu format din specialiști în domeniile relevante pentru program. Proiectele ajunse pe lista scurtă vor trece și printr-o etapă de vot public.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 noiembrie 2026.

Programul continuă proiectul „Cartierul Perfect”, dezvoltat anterior de Storia pornind de la datele Indexului Storia și cu implicarea unor specialiști în urbanism, arhitectură, transport, calitatea aerului și imobiliare. Ideile au fost transpuse inițial într-o machetă fizică și într-o experiență digitală, iar actuala etapă urmărește testarea lor prin intervenții realizate efectiv în București.

Înscrierile se fac pe platforma programului, până la 5 octombrie 2026.