Finanțări Dacia: 1 milion EUR pentru ONG-uri românești cu proiecte de mobilitate, educație, cultură și piața muncii. Până la 30.000 EUR pe proiect

Fundația Dacia pentru România (FDpR) anunță, într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că lansează ediția a doua a programului de granturi „Mobilitatea contează”.

Programul are un buget total de 1 milion EUR și va finanța proiecte dezvoltate de organizații non-profit din întreaga țară care îmbunătățesc mobilitatea prin înlăturarea unor bariere din calea accesului la educație, la piața muncii și la cultură pentru persoane și grupuri care au cea mai mare nevoie.

„Mobilitatea contează 2” se adresează ONG-urilor din România înregistrate și active, care au minimum 4 ani de activitate și 4 ani financiari încheiați, care au implementat cel puțin trei proiecte cu impact măsurabil și care să înregistreze un buget anual aferent anului 2025 cuprins între 50.000 și 1.000.000 EUR.

Proiectele propuse trebuie să aibă o durată de 12 luni (octombrie 2026 – septembrie 2027), să genereze beneficii pentru minimum 20 de persoane și să ofere soluții concrete, inovatoare și replicabile pentru eliminarea unor bariere clar definite.

Aplicațiile pot fi depuse AICI până pe 10 iulie 2026. Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 13 - 31 iulie 2026, iar ONG-urile câștigătoare vor fi anunțate pe 5 august 2026.

„Dacia a fost construită pe ideea că mobilitatea trebuie să fie accesibilă. Același principiu stă la baza parteneriatului nostru cu Fundația Dacia pentru România. România este acasă pentru Automobile Dacia și este firesc să contribuim la dezvoltarea ei dincolo de produsele pe care le construim. Prin programul «Mobilitatea contează», susținem organizații care lucrează acolo unde barierele sunt cele mai vizibile și unde resursele ajung cel mai greu. Primul an ne-a arătat că acest tip de investiție produce schimbări reale în comunități. Cel de-al doilea milion de euro alocat acestui program este continuarea unui angajament pe care ni l-am asumat față de comunitățile din România”, a declarat Mihai Bordeanu (foto-stânga), Managing Director, Dacia Brand SEE & Country Head Romania, în calitate de reprezentant al finanțatorului Fundației.

„A doua ediție a programului «Mobilitatea contează» este dovada că un model funcționează atunci când îl construiești împreună cu organizațiile care sunt deja în comunități. Am văzut cum proiectele susținute în primul an au schimbat concret viețile a mii de oameni, au mișcat idei, oportunități și resurse. Viziunea noastră este o Românie care își recunoaște și își valorifică întregul potențial uman, iar pentru aceasta, barierele din calea accesului la educație, la piața muncii și la cultură trebuie înlăturate sistematic. Prin acest nou apel de granturi, susținem ce funcționează și căutăm soluții noi acolo unde nevoia rămâne neacoperită”, a spus Adrian Curaj (foto-dreapta), președintele Consiliului Director al Fundației Dacia pentru România.

Noutatea acestei ediții este structurarea finanțării pe două direcții complementare:

Linia Continuitate , cu un buget de 300.000 EUR, destinată organizațiilor finanțate în prima ediție care doresc să dezvolte și să extindă proiectele deja validate în comunități. Proiectele de continuitate vor fi selectate de membrii juriului din ediția I;

, cu un buget de 300.000 EUR, destinată care doresc să dezvolte și să extindă proiectele deja validate în comunități. Proiectele de continuitate vor fi selectate de membrii juriului din ediția I; Linia Apel deschis, cu un buget de 700.000 EUR, destinată organizațiilor care propun proiecte noi și aplică prin platforma online a programului. Propunerile vor fi evaluate în funcție de impactul estimat și eficiența soluțiilor propuse.

Prin această abordare, Fundația Dacia pentru România își propune să susțină atât consolidarea intervențiilor care produc deja rezultate, cât și apariția unor soluții noi pentru bariere care limitează accesul la oportunități. Valoarea unui grant poate ajunge până la 30.000 EUR per proiect.

Fundația Dacia pentru România (FDpR) este o organizație non-profit autonomă, sponsorizată de Automobile Dacia, lansată în aprilie 2025. FDpR inspiră și susține o societate incluzivă, facilitând mobilitatea fizică și socială pentru persoanele care au nevoie de resurse și soluții de mobilitate pentru a-și valorifica potențialul și pentru o mai bună calitate a vieții.