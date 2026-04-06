Fidelis în aprilie 2026: Dobânzi mai mari la titlurile de stat, în euro și lei. Perioada de depunere

Ministerul Finanțelor a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, emisiunea de titluri de stat Fidelis pe luna aprilie 2026, prin care românii care împrumută statul cu lei sau euro obțin dobanzi neimpozabile.

Noua ediție a programului Fidelis se va desfășura în perioada 14 - 21 aprilie 2026 și promite dobânzi mai mari decât la emisiunea dinmartie 2026: în ediția aprilie 2026 sunt prevăzute dobânzi anuale de până la 7,60% la emisiunile în lei și de până la 6,40% la cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

Investitorii vor beneficia de următoarele rate de dobândă, în funcție de moneda și scadența aleasă:

În lei:

• 6,60% – scadența la 2 ani;

• 7,60% – scadența la 2 ani (tranșă specială pentru donatorii de sânge);

• 7,10% – scadența la 4 ani;

• 7,60% – scadența la 6 ani.

În euro:

• 4,25% – scadența la 3 ani;

• 5,25% – scadența la 5 ani;

• 6,40% – scadența la 10 ani.

Facilități pentru donatorii de sânge

Tranșa specială în lei, cu scadență la 2 ani, este dedicată celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025. Aceștia beneficiază de o dobândă de 7,60% pe an și de un prag minim de subscriere redus la 500 lei, față de pragul standard de 5.000 lei.

Avantajele investiției în titlurile de stat FIDELIS, conform Ministerului Finanțelor:

1. toate veniturile obținute atât din dobânzi, cât și câștigurile de capital sunt neimpozabile;

2. posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

3. sunt instrumente garantate integral de către statul român, prin Ministerul Finanțelor.

Valoarea nominală este de 100 lei/titlu, pentru emisiunile în lei și 100 euro/titlu, pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro, cu excepția donatorilor de sânge.