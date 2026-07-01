Fabrica pornită la Botoșani cu 100 de angajați a livrat deja peste 1.300 de transformatoare în Europa. Inaugurarea unei investiții de aproape 20 milioane EUR

La numai un an de la începerea producției, noua fabrică SGB-ALFA din Botoșani a fabricat deja peste 1.300 de transformatoare pentru clienți din Europa, iar până în 2027 ar urma să își dubleze numărul de angajați, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Investiția, estimată la aproape 20 milioane de euro, este realizată de compania românească Electro-Alfa International, listată la Bursa de Valori București, împreună cu grupul german SGB-SMIT și vine într-un moment în care cererea pentru echipamente destinate modernizării infrastructurii energetice europene este în creștere.

O investiție industrială care extinde producția de transformatoare pentru piața europeană

Electro-Alfa International (simbol bursier: EAI), producător român de echipamente electrice și furnizor de servicii EPC și IT, împreună cu grupul german SGB-SMIT, au inaugurat oficial fabrica SGB-ALFA din Botoșani, în urma unei investiții estimate la aproape 20 milioane de euro.

Compania spune că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții industriale realizate în ultimii ani în județul Botoșani și marchează un nou pas în dezvoltarea Electro-Alfa International, la 35 de ani de la înființare.

„Inaugurarea fabricii SGB-ALFA este o realizare recentă importantă a Electro-Alfa International, atât pe plan locat cât și pe plan internațional. De la o companie locală, am construit în 35 de ani, pas cu pas, o companie competitivă, iar astăzi parteneriatul cu SGB-SMIT Group confirmă maturitatea și capacitatea noastră de dezvoltare. Împreună deschidem noi oportunități de creștere, accesăm piețe externe și contribuim la dezvoltarea unei industrii energetice moderne, cu rădăcini solide în România”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, președinte și fondator Electro-Alfa International.

Peste 1.300 de transformatoare produse într-un an. Fabrica ar urma să ajungă la peste 200 de angajați

Producția în noua unitate a început în iulie 2025.

În prezent, fabrica are aproximativ 100 de angajați și a produs deja peste 1.300 de transformatoare destinate clienților de pe piețele europene.

Potrivit companiei, până în 2027 unitatea ar urma să depășească 200 de locuri de muncă directe și să contribuie la dezvoltarea unui ecosistem regional de furnizori și parteneri.

„Inaugurarea de astăzi a SGB ALFA la Botoșani reprezintă un moment de referință al investiției strategice prin care ne consolidăm prezența în Europa. Împreună cu Electro-Alfa International, combinăm expertiza noastră globală în domeniul transformatoarelor cu competențele locale solide pentru a crea o platformă competitivă și scalabilă, capabilă să răspundă nevoilor clienților noștri. Acest parteneriat ne permite să răspundem mai eficient cererii tot mai mari de infrastructură energetică fiabilă și să contribuim la dezvoltarea și modernizarea sistemelor energetice din întreaga Europă”, a declarat Holger Ketterer, Group CEO al SGB-SMIT Group.

Ce produce fabrica din Botoșani și cui se adresează

Noua unitate produce transformatoare de distribuție imersate în ulei, cu puteri între 50 kVA și 1.000 kVA.

Echipamentele sunt destinate operatorilor de distribuție a energiei electrice și clienților industriali din România și din alte piețe europene.

Investiția include facilități moderne de producție, laboratoare de testare și infrastructură logistică, iar parteneriatul combină expertiza de proiectare și inginerie a grupului SGB-SMIT cu capacitățile de producție dezvoltate de Electro-Alfa International în România.

„SGB-ALFA reunește experiența industrială și spiritul antreprenorial al Electro-Alfa International cu expertiza tehnologică și prezența globală a SGB-SMIT Group. Este o investiție care ne oferă capacitatea de a răspunde cererii în creștere pentru modernizarea infrastructurii energetice și, în același timp, creează premisele extinderii pe noi piețe și ale dezvoltării unor produse competitive la nivel internațional”, a declarat Ștefan Petrea, CEO al Electro-Alfa International.

Compania s-a listat la bursă în acest an și are o capitalizare de peste 2,2 miliarde lei

Electro-Alfa International este listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București din 3 martie 2026, sub simbolul EAI.

Compania a încheiat în februarie 2026 oferta publică inițială (IPO), prin care a atras venituri nete de 544,3 milioane de lei.

În prezent, capitalizarea bursieră a companiei depășește 2,2 miliarde de lei.

Electro-Alfa International operează cinci unități de producție cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 mp, are un centru propriu de cercetare și dezvoltare și colaborează cu peste 500 de clienți din România și din străinătate.

Compania activează în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, proiectelor EPC și soluțiilor de eficiență energetică, fiind implicată în proiecte din infrastructura energetică, transportul feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă.